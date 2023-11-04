"Евросоюз хочет инвестировать в Украину €50 млн": о чем говорила Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев

Это уже шестой визит главы Еврокомиссии в столицу

В субботу, 4 ноября, в Киев с официальным визитом прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обсудит с высшим руководством страны перспективы присоединения Украины к Евросоюзу и санкции против России.

Также известно, что глава Еврокомиссии намеренна обсудить как финансовую, так и военную помощь, которая будет предоставлена Украине со стороны ЕС. Об этом стало известно из сообщения главы Еврокомиссии в соцсети X.

По прибытии в Украину Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого она приняла участие в торжественой церемонии награждения сотрудников Украинских железных дорог, которая была приурочена к празднованию Дню железнодорожника в Украине.

Кроме этого Урсула фон дер Ляйен выступила с трибуны Вкрховной Рады Украины, где ее встретили овациями. Основными тезисами ее выступления стало то, что ЕС "хочет инвестировать в Украину €50 миллионов" и поддержка нашей страны со стороны союзников продлится "столько, сколько нужно". Однако она заметила: "важная задача — максимально эффективно использовать эти деньги. Поэтому мы вместе разрабатывали план реформ".

"Я уверена, что вы можете достичь свои амбициозные цели и открыть процесс переговоров уже в этом году о вступлении в ЕС. Вы воюете не только за свою свободу, а и за Европу", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже на следующей неделе ЕС объявит 12-й пакет санкций и будет их внедрять, пока не наступит мир.

"Европа многому учится у Украины. Вам не надо учиться как быть европейцами, вы уже европейцы. Вы учите нас настоящему значению Европы. Мы привозим солидарность народа Европы к вам. Но мы не привозим Европу сюда, так как она уже здесь", — подытожила глава Еврокомиссии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина уже на пути в ЕС: глава Еврокомиссии впечатлена результатами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впечатлена прогрессом Украины, которого достигла страна на пути в ЕС. В частности речь идет о реализации реформ, необходимых для подачи заявки на вступление.

Также "Телеграф" сообщал о том, что для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить реформы. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, уже заметен прогресс в некоторых реформах. Однако Украине следует продолжать работать над этим и побороть в стране "кумовство" и коррупцию.