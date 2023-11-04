"Євросоюз хоче інвестувати в Україну €50 млн": про що говорила Урсула фон дер Ляйєн під час візиту в Київ

Це вже шостий візит глави Єврокомісії до столиці

У суботу, 4 листопада, до Києва з офіційним візитом прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона обговорить із вищим керівництвом країни перспективи приєднання України до Євросоюзу та санкції проти Росії.

Також відомо, що голова Єврокомісії має намір обговорити як фінансову, так і військову допомогу, яку буде надано Україні з боку ЄС. Про це стало відомо із повідомлення голови Єврокомісії у соцмережі X.

Після прибуття в Україну Урсула фон дер Ляйєн зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього вона взяла участь в урочистій церемонії нагородження співробітників Українських залізниць, яка була присвячена святкуванню Дня залізничника в Україні.

Окрім цього Урсула фон дер Ляйєн виступила з трибуни Верховної Ради України, де її зустріли оваціями. Основними тезами її виступу стало те, що ЄС "хоче інвестувати в Україну 50 мільйонів євро" і підтримка нашої країни з боку союзників триватиме "стільки, скільки потрібно". Але вона зауважила: "важлива задача — максимально ефективно використовувати ці гроші. Тому ми разом розробляли план реформ".

"Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ в ЄС", — наголосила глава Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що вже наступного тижня ЄС оголосить 12-й пакет санкцій і впроваджуватиме їх, доки не настане мир.

"Європа багато вчиться в України. Вам не треба вчитися як бути європейцями, ви вже європейці. Ви вчите нас справжньому значенню Європи. Ми привозимо солідарність народу Європи до вас. Але ми не привозимо Європу сюди, так як вона вже тут", — підсумувала голова Єврокомісії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна вже на шляху до ЄС : голова Єврокомісії вражена результатами. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вражена прогресом України, якого досягла країна на шляху до ЄС. Зокрема йдеться про реалізацію реформ, необхідних для подання заявки на вступ.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що для вступу до ЄС Україні необхідно виконати реформи. За словами голови Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, вже помітний прогрес у деяких реформах. Однак Україні слід продовжувати працювати над цим та подолати в країні "кумівство" та корупцію.