Заморожені активи рф необхідно віддати Україні: хто зі світових діячів підписав лист до ЄС

Зверення дипломати надіслали через Financial Times

Європейський Союз має ухвалити рішення, яке дозволить Україні використовувати російські заморожені активи. Таке звернення отримали лідери держав ЄС від більш як 30 міжнародних дипломатів та діячів.

Звернення ініціював голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Про це повідомляє Financial Times.

Офіційний лист підписали понад 30 відомих міжнародних діячів, серед них — колишні керівники урядів європейських країн, відомі американські дипломати, члени Європейського парламенту, голова Мюнхенської безпекової конференції, експрезидент Світового Банку та представники різних університетів

"Ми закликаємо лідерів держав Групи Семи та Європейського Союзу схвалити довгоочікуване рішення, щоб дозволити Україні використовувати суверенні російські активи та спрямовувати їх на відшкодування збитків, завданих Україні та українцям", — йдеться у зверненні до ЄС.

Наразі відомо, що загальний обсяг заморожених суверенних активів рф складає приблизно 300 мільярдів євро. І близько 200 мільярдів євро на території Євросоюзу.

Також у листі йдеться про те, що використання суверенних російських активів слід розглядати як колективний контрзахід.

"Суверенні російські активи мусять бути внесені в спеціальний Фонд відновлення України, яким керуватимуть представники держав Групи Семи за консультацій з Урядом України", — додали у зверненні.

Хто зі світових лідерів підписав лист

Голова Київського Безпекового Форуму, Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках — Арсеній Яценюк. Президент-емерит Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках — Лоуренс Г. Саммерс. Президент Світового Банку в 2007-12 роках, Заступник Державного секретаря США у 2005-06 роках, Торговий представник Сполучених Штатів у 2001-05 роках — Роберт Б. Зеллік. Старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету, Радник Державного департаменту США в 2005-07 роках — Філіп Зеліков. Прем'єр-міністр Литви в 1999-2000 і 2008-12 роках, член Європарламенту, Співголова Euronest — Андрюс Кубіліюс. Прем'єр-міністр Естонії в 2014-16 роках — Тааві Рийвас. Міністр Франції в європейських справах у 2017-19 роках, член Європейського парламенту — Наталі Луазо. Член Європейського парламенту — Міхаель Галер. Голова Мюнхенської безпекової конференції, Постійний Представник Німеччини при ООН в 2017-21 роках — Крістоф Гойсґен. Старший директор Центру Євразії Атлантичної ради США, Посол США в Україні в 2003-06 роках — Джон Гербст. Директор Київського Безпекового Форуму, Заступник Міністра закордонних справ України в 2014 році — Данило Лубківський. Старший науковий співробітник Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університет — Д-р Френсіс Фукуяма. Голова Ініціативи "Відродимо демократію" (RDI), Голова Фундації з прав людини (HRF) — Ґаррі Каспаров. Заступник Державного секретаря США з глобальних справ у 2001-2009 роках — Пола Добрянскі. Почесний науковий співробітник Атлантичної ради, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках, Посол США в у Південній Кореї у 2005-08 роках і Росії в 2001-2005 роках — Александр Вершбоу. Помічник Державного секретаря США у європейських та євразійських справах у 2005-09 роках, Координатор Державного департаменту США з питань санкційної політики у 2013-17 роках, Посол США у Польщі у 1997-2000 роках — Деніел Фрід. Заступник Міністра оборони США з політичних питань у 2005-09 роках, Посол США в Туреччині в 2003-05 роках і Фінляндії в 1998-2001 роках — Ерік Едельман. Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2012-14 роках — Майкл Макфол. Виконавчий Директор Інституту Джорджа Буша-молодшого, Помічник Державного секретаря США з питань демократії, прав людини та зайнятості у 2008-09 роках — Девід Крамер. Виконавчий Директор Інституту Джона Маккейна, Заступник Помічника Міністра оборони у справах Росії, України, Євразії у 2012-15 роках — Д-р Евелін Фаркас. Старший науковий співробітник Інституту Джона Маккейна, Конгресмен США у 2019-23 роках — Том Малиновскі. Посол США при НАТО у 2013-17 роках — Дуглас Люте. Посол США в Україні у 2016-19 роках — Марі Йованович. Віце-президент Інституту миру США, Посол США в Україні у 2006-09 роках — Вільям Б. Тейлор. Посол США в Україні у 2000-03 роках — Карлос Паскуаль. Старший науковий співробітник Інституту Брукінґс, Посол США в Україні в 1998-2000 роках посол — Стівен Пайфер. Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, професор Колумбійського університету, Посол США з особливих доручень у державах колишнього Радянського Союзу в 1997-2001 роках посол — Стівен Сестанович. Голова і засновник Глобального енергетичного центру Атлантичної ради, Посол США в Азербайджані в 2012-14 роках і при Європейському Союзі в 1999-2001 роках посол — Річард Морнінґстар. Посол США в Бразилії в 2017-18 роках, Афганістані в 2015-16 роках, Колумбії в 2010-13 роках і Перу в 2007-10 роках посол — П. Майкл МакКінлі, Колишній Помічник Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, Почесний науковий співробітник і член керівництва Атлантичної ради — Франклін Крамер. Професор-емерит Гарвардського університету — Лоуренс Г. Трайб. Директор з питань досліджень Єльського інституту лідерства — Стівен Тіан. Колишній Радник Президента України — Д-р Андерс Аслунд. Професор Єльської школи менеджменту — Джеффрі Зонненфельд.

Раніше "Телеграф" писав, що на підсумках саміту Євросоюзу було обговорено подальшу підтримку України. Країни-учасниці запевнили, що не мають наміру припиняти допомагати фінансами, зброєю та гуманітаркою і триватиме це стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, Європейська Рада звернулася до високого представника та Єврокомісії із проханням прискорити роботу для подання пропозицій. Спеціально для конфіскованих російських активів в Україні було розроблено реєстр збитків, які запустять у роботу вже 2024 року.