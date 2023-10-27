Конфісковані активи рф для України: про що домовилися на саміті Ради ЄС

Російські активи будуть спрямовані на відновлення країни

На підсумках саміту Євросоюзу було обговорено подальшу підтримку України. Країни-учасниці запевнили, що не мають наміру припиняти допомагати фінансами, зброєю та гуманітаркою і триватиме це стільки, скільки буде потрібно.

Про підсумки зустрічі розповідає портал The Guardian. Також європейські лідери заявили, що росія відповідальна за ту величезну шкоду, яку завдала Україні своїм вторгненням.

"Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами у питанні про те, як будь-які надзвичайні доходи приватних організацій, отримані безпосередньо від російських заморожених активів, можуть бути спрямовані на підтримку України, її відновлення та реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов’язань та норм ЄС та міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Щоб допомога не переривалася ні на день, Європейська Рада звернулася до високого представника та Єврокомісії із проханням прискорити роботу для подання пропозицій. Спеціально для конфіскованих російських активів в Україні було розроблено реєстр збитків, які запустять у роботу вже 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США пояснили, як росія може відновити Україну. За словами американської влади, потрібний закон уже є.