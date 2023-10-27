Конфискованные активы рф для Украины: о чем договорись на саммите Совета ЕС

Российские активы будут направлены на восстановление страны

На итогах саммита Евросоюза обсудили дальнейшую поддержку Украины. Страны-участницы заверили, что не намерены прекращать помогать финансами, оружием и гуманитаркой и продлится это столько, сколько будет необходимо.

Об итогах встречи рассказывает портал The Guardian. Также европейские лидеры заявили, что россия ответственна за тот огромный ущерб, который нанесла Украине своим вторжением.

"Необходим решительный прогресс в координации с партнерами в вопросе о том, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, полученные непосредственно от российских замороженных активов, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами и нормами ЕС и международного права", — говорится в сообщении.

Чтобы помощь не прерывалась ни на день, Европейский Совет обратился к высокому представителю и Еврокомиссии с просьбой ускорить работу для представления предложений. Специально для конфискованных российских активов в Украине был разработан реестр ущерба, который запустят в работу уже в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США объяснили, как россия может восстановить Украину. По словам американских властей, нужный закон уже есть.