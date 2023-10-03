Чому гроші за зруйноване житло не дають на руки і чи варто відбудовувати знищені міста, - інтерв’ю з Оленою Шуляк, ч.ІІ

Конфісковані активи російських олігархів допоможуть відбудувати Україну.

Мільйони українців внаслідок широкомасштабного вторгнення рф втратили свої домівки та стали внутрішніми переселенцями у власній країні. Втім, у владі винайшли механізми компенсації за пошкоджене та зруйноване житло і запевняють, що вони вже успішно діють.

Чи насправді це так? За рахунок яких коштів буде відновлюватися житлова інфраструктура, чи вистачить їх на всіх переселенців, та скільки грошей можливо "вибити" з активів підсанкційних російських олігархів? Що буде після перемоги з містами, які вщент зруйновані окупантами? На ці питання у другій частині великого інтерв’ю "Телеграфу" відповіла голова партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань містобудування Олена Шуляк.

* Чи зберегла партія "Слуга народу" суб’єктність в умовах великої війни? Як "слуги" готуються до майбутніх виборів і які домовленості мають з депутатами від забороненої ОПЗЖ, які охоче голосують за законопроєкти монобільшості? Про це читайте в першій частині інтерв’ю Олени Шуляк.

— Поговоримо про механізми компенсації за зруйноване житло. Чи діє зараз механізм житлових сертифікатів? Якщо так, то скільки людей їх вже отримали?

— Цей законопроєкт ми почали розробляти ще в березні 2022-го року, коли під Києвом стояли російські війська. 1 квітня ми його проголосували в першому читанні, а потім він дуже довго виходив на друге читання, в тому числі, через політичні мотиви. Представники деяких політичних сил його відверто блокували.

Ще в березні минулого року, незважаючи на те, що закон ще не був ухвалений, Мінцифра зробила технічну можливість приймати від громадян інформаційні повідомлення стосовно пошкодженого і зруйнованого житла. Станом на сьогодні ми бачимо 525 тисяч інформаційних повідомлень. Це надзвичайно велика цифра, вона стосується 35 мільйонів квадратних метрів зруйнованого чи пошкодженого житла. Та одночасно неможливо компенсувати людям ці 35 мільйонів квадратних метрів.

Закон почав працювати з березня, а 10 травня почав працювати перший етап – "єВідновлення". Він стосується невеликих поточних ремонтів на суму до 200 тисяч гривень. Зараз ми бачимо 45 тисяч заявок, саме на отримання коштів для цих невеличких ремонтів. Є три області лідери в цьому напрямку, звідки найбільше надійшло заявок: Харківська, Київська і Миколаївська області. Люди вже отримали 1,4 мільярди гривень безпосередньо на руки грошима, і, сподіваємося, що до початку опалювального сезону вони швиденько відремонтують свої домівки.

Паралельно ми запускали схему виплат за знищене житло – житлові сертифікати. З 1 серпня з’явилася можливість надавати заяви на компенсацію за знищене житло. Зараз подано 3443 таких заяви. З 15 серпня розпочали роботу комісії, які обробляють ці документи і ми планували, що з 15 вересня з’явилася технічна можливість через реєстр пошкодженого і зруйнованого майна виготовляти цей житловий сертифікат. Перші житлові сертифікати, які люди будуть фізично перетворювати у квадратні метри вже з’являються.

Паралельно уряд ухвалив ще дві постанови: стосовно компенсації, якщо пошкодження житла більше ніж на 200 тисяч гривень, і компенсації тим людям, які власним коштом зробили ремонти.

Та є величезна проблема з правом власності: не у всіх воно є. А для того, щоб отримати компенсацію, повинні бути документи на право власності, які внесені до реєстру речових прав. Реєстр запрацював з 2013 року і у величезної кількості людей там не зареєстроване майно. Тому звертаюся до всіх українців: якщо ви маєте нерухомість і вона не внесена до реєстру речових прав, то швиденько берете документи, йдете до нотаріуса чи державного реєстратора і вносите інформацію про власність до державного реєстру.

Щоб отримати компенсацію за зруйноване житло, у владі радять оформити право власності

— А чому все ж таки обрали механізм житлових сертифікатів, а не "живі" гроші?

— Так це ж ті ж самі гроші…

— Але ж погодьтеся, що є різниця між папірцем, на якому написано "один мільйон гривень" і справжнім мільйоном гривень.

— Це про корупційні ризики. Гроші (по житловому сертифікату, — Ред.) отримує безпосередньо продавець нерухомості. Людина отримала житловий сертифікат, який вона потім віддає продавцю нерухомості.

— Тоді чому ж не дати гроші одразу людині?

— А навіщо давати людині гроші? Нам важливо було розробити таку схему компенсацій, щоб цільові гроші витрачалися б тільки на придбання нерухомості або на її будівництво. Крім того, нам було важливо зробити так, щоб ці гроші і житло залишалися в Україні. Якщо давати просто гроші, то ніхто не дасть стовідсоткову гарантію, що людина не забере ці гроші і не поїде за кордон.

— Та чи не вийде так, що житлові сертифікати не будуть нічим забезпечені? Люди їх отримають і будуть роками стояти в черзі на житло.

— Поки що ми не бачимо цієї черги. 3443 заявок у нас на зруйноване житло, які пройшли верифікацію комісіями, і я впевнена, що вони всі будуть сплачені.

— Чиїм коштом?

— Ми шукали різні шляхи наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тому коли були перші гроші, які надійшли від російського "Сбербанку", а це 17 мільярдів гривень, ми трохи видихнули. Потім частину прибутку Національного банку також долучили до цього Фонду, і на 2023-й рік в ньому вже понад 60 мільярдів. Нам вже стало спокійно стосовно того, що є яким коштом виплачувати компенсації.

— Цих 60 мільярдів гривень на яку кількість квадратних метрів, чи на яку кількість людей вистачить?

— Не варто так прив’язувати. Ми в законі прописали, що кошти на відновлення, це гроші не тільки Фонду, але і державного та місцевих бюджетів, міжнародних партнерів, інші гроші, які не заборонені законодавством. Це може бути будь-яке джерело. Зараз нам важливо показати для наших міжнародних партнерів, як ця програма працює, щоб потім вони нам допомагали її фінансувати.

— Тобто розрахунок більше на міжнародну допомогу? Чи 60 мільярдів конфіскованих коштів рф це не межа і ще є що конфіскувати?

— Є досить багато санкційних активів і вони будуть продаватися. Якщо ми говоримо про справедливість, то санкційні активи продали, а гроші направили на те, щоб людям надати компенсації. Зараз США арештували гроші російського олігарха Костянтина Малафєєва. Треба працювати над тим, щоб такі арештовані активи направлялися в Україну. Я не скажу, скільки саме це може бути грошей, але якщо ми говоримо про російські арештовані активи по всьому світу, то мова точно про десятки мільярдів доларів.

— А хто з наших партнерів не готовий на це йти і не дає конфіскованих активів, чи створює умови, щоб їх було важче знайти?

— Ніхто з партнерів так не говорить, що ми не даємо. Пам’ятаєте, в перші місяці широкомасштабного вторгнення нам не давали зброю? А тепер дають новітні зразки. Це злагоджена робота дуже багатьох команд: арешт цих активів, і перетворення їх на гроші. Наші міжнародні партнери включилися в організацію реєстру збитків і дуже багато роблять для того, щоб ця інституція запрацювала. Наше завдання наповнювати реєстри пошкодженого і зруйнованого майна, які потім стануть основою для отримання репарацій від російської федерації.

— Наскільки реальними ви бачите механізм отримання репарацій? Скільки часу потрібно для того, щоб їх добитися?

— Тоді, коли у нас буде перемога. Я дуже хочу, щоб вона була в 2023 році.

— Чому все ж таки не прив'язали компенсацію до квадратних метрів, а прив’язали до гривні? Наприклад людина втратила 100 квадратних метрів, вона і отримала сертифікат на 100 квадратних метрів. Стабільно. А гроші сертифіката "з’їсть" інфляція.

— Тому що вартість зруйнованого житла у Києві відрізняється від вартості житла в Бахмуті. Не можна всім людям давати однакові квадратні метри. Уряд знайшов рішення: вони вивели формулу і порахували, що середня ринкова вартість житла в Україні складає 36 422 гривні за квадратний метр. Потім вивели три коефіцієнти: регіональний, віковий і квадратурний. Тобто врахували рік побудови житла, його місцезнаходження та кількість кімнат — адже відомо, що квадратний метр однокімнатної квартири завжди коштує більше, ніж квадратний метр чотирикімнатної. Зараз почнеться сам механізм компенсації.

— Чи не станеться так, що людина отримає сертифікат і буде сидіти з ним роками і нічого не зможе за нього купити?

— Ми впевнені, що зможе купити. Спочатку ніхто не вірив, що нам будуть давати цільові гроші на швидкі ремонти, а люди вже їх отримують. І цих людей тисячі. На сьогодні пріоритет для держави – забезпечення людей житлом. Ми хочемо повертати своїх громадян в Україну.

У Фонді ліквідації наслідків збройної агресії вже більше 60 мільярдів гривень

— А який механізм компенсацій передбачений для жителів окупованих територій?

— Буде етап, який стосується компенсації на тимчасово окупованих територіях, але неможливо одночасно запустити всі етапи.

Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам і іншим технічним можливостям.

— А яка різниця — пошкоджене у людини там житло чи ні? Навіть якщо ціле, в окупованому місті все одно не можна жити. Виходить, що у людини таки немає житла…

— Будуть міста, яким можливо буде надаватися статус повністю знищеного міста чи житлової інфраструктури. Тоді може бути скорочений порядок надання компенсацій. Якщо розуміємо, що в тому чи іншому місті всі отримують компенсації, то не треба аналізувати супутникові знімки по кожному будинку, по кожній квартирі.

— Які взагалі перспективи таких міст в плані відбудови? Той же Бахмут, Маріуполь, Мар'їнка?

— Я скажу дуже непопулярні слова, але, на жаль, ми матимемо такі населені пункти, які ми не будемо з різних причин відбудовувати. Наприклад, якщо мінування чи екологічна ситуація не дозволяє його відбудувати, або якщо люди самі не захочуть повертатися. На жаль, таке буде. Це дуже болісно визнавати, але…

— Про підконтрольну територію і забудову на ній. Що відбувається на столичному Подолі? Раптові зноси будівель, несподівані пожежі в історичних пам’ятках. Все йде до того, що років через п’ять ми побачимо на Подолі замість історичної забудови новітні "будинки-свічки"?

— З діючою системою містобудування у нас буде продовжуватись знищення пам'яток, незаконні будівництва, відсутність відповідної соціальної інфраструктури та постійна проблема з підключенням до інженерних мереж. І це, нажаль, така багаторічна цілеспрямована політика місцевої влади, що призводить до будівельного хаосу.

— Яке ви маєте відношення до земельної ділянки в урочищі "Верблюд"? Блогер Володимир Бондаренко писав, що там планується побудова великого ЖК і ви маєте відношення до тієї ділянки землі…

— Жодного відношення не маю! Я навіть не знаю де вона (земельна ділянка — Ред.) знаходиться. Це дуже легко перевіряється.

— Фірма "Лентімекс Україна" вам відома? Вона є власником цієї "ласої" ділянки і мажоритарним пакетом акцій володіє словацька фірма Lentimex.

— Ні. Не знаю, що це таке. Ніколи не чула навіть.

— Розслідувачі стверджують, що "членом наглядової ради Lentimex є уродженка Києва Наталія Шкляревська. Вона також є членом наглядової ради Запорізького залізорудного комбінату, продукцією якого торгують словаки. Інший член наглядової ради ЗЖРК — Олександр Шиханов, також директор і власник ТОВ "Компанія з управління активами "Ессетс девелопмент кепітал", якому належить ТОВ "Кріейтор". Ви є співвласницею останньої з часткою 38,57%. Як ви можете це прокоментувати?

— Розслідувачам варто перевірити, чи дійсно ТОВ "Кріейтор" належить цій компанії. Я вам відповідально говорю, що це неправда. На цьому можна ставити крапку. ТОВ "Кріейтор" належить зовсім іншим людям.

— Ви маєте відношення до ТОВ "Кріейтор"?

— Звичайно. Я є власницею частки в ТОВ "Кріейтор", яким я володіла ще до свого депутатства. Корпоративні права передані офіційно в управління ще в 2019 році. Я не займаюся жодною підприємницькою діяльністю, не керую і не впливаю на ТОВ "Кріейтор".

— Закон 5655. Як побудований у вас зараз діалог з місцевою владою стосовно реалізації цього закону? Чи існує взагалі цей діалог? Тому що був прямий конфлікт щодо цього закону.

— Скажу чесно – такий шалений спротив ми не очікували. Маленькі громади підтримують цей закон, адже розуміють — якщо не буде чесних, прозорих правил, до неї ніхто не зайде будуватися. І не те, що житло, до неї не зайдуть будувати підприємства, магазини, ресторани, кафе, заправки. Коли немає чітких, зрозумілих правил, це зупиняє взагалі будь-якого міжнародного інвестора і девелопера. До речі, на сьогодні в Україні не працює жодна міжнародна компанія у сфері будівництва. Причина банальна – це корупція. Тому маленькі громади підтримали закон.

А є "Асоціація міст України", якою керує декілька великих міст: Київ, Львів, Дніпро. Ці три міста роблять все можливе, щоб цей закон не був підписаний президентом, тому що ми фактично руйнуємо всі ті схеми, які роками були в наших містах.

— Конфлікт з військовим Олегом Симорозом стосовно закону 5655. Він вичерпаний чи продовжується?

— Є відео, коли я приходила до Олега, можна його подивитися і зробити висновки. З мого боку конфлікт точно не продовжується.

— Якою виглядає Україна після перемоги у ваших очах?

— По-перше, європейська, по-друге, сучасна і точно без корупції.

— Коли ми станемо членами ЄС та НАТО?

— Я впевнена, що це відбудеться. Мало хто вірив, що ми зможемо так швидко стати кандидатом у члени ЄС. Я не просто вірю, а ми готуємося до деяких речей. Я впевнена, що в 2029-му році у нас вже будуть європарламентарі.

До речі, ми нещодавно рахували, коли Україна стане членом Європейського Союзу, скільки нам потрібно буде людей, які працюватимуть в Європарламенті, Європейській комісії, в інших дотичних до цих структур організаціях. Це тисячі людей з певними знаннями. Цих людей потрібно вже зараз виховувати. І ми над цим дуже активно працюємо.

Але загалом 2029 рік – ми члени Євросоюзу і ми на виборах в Європарламент. Для мене це очевидно.