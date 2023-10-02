Вибори після війни: глава "слуг" розповіла, чи переживе їх партія

Шуляк бачить партію як інститут

Перші вибори після війни партія "Слуга народу" переживе. Навіть зараз вона розростається.

Таку думку висловила голова партії Олена Шуляк в інтерв’ю "Телеграфу". Вона зазначила, що передусім бачить партію як інститут.

"Я багато роблю, щоб партія була справжньою інституцією, а не проєктом. А для цього потрібні люди, які формують відповідні команди і працюють на різних рівнях. Ми формуємо команди умовного кадрового резерву, який може виконувати не просто партійну роботу, а і взагалі речі, яких буде потребувати країна, пов'язані з відновленням і допомогою на тих територіях, які були або під тимчасовою окупацією, або там, де було найбільше руйнувань", — сказала вона.

Шуляк пояснила, що зараз приділяється велика увага роботі партії і на зовнішньому напрямку.

"Минулого року ми стали частиною великої європейської сім'ї – ALDE. Це партія "Альянс Лібералів і Демократів за Європу". Вони приїжджають до нас, ми приїжджаємо до них, представники нашої партії допомагають навіть писати певні документи, з якими партія піде на вибори до Європейського парламенту в 2024 році. Україна не буде поки що в них брати участь, але хто знає, можливо в 2029 році ми вже будемо частиною європейської спільноти", — каже нардепка.

Більше того, навіть зараз триває партійне будівництво. Наприклад, нещодавно було відкрито осередки в Ізюмі, Куп’янську. Тому, резюмує вона, "Слуга народу" переживе вибори і у неї "немає іншого вибору".

Докладніше про те, чи зберегла партія суб’єктність в умовах великої війни? Як "слуги" готуються до майбутніх виборів і які домовленості мають з депутатами від забороненої ОПЗЖ, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Олени Шуляк "Телеграфу" під назвою "Деякі "слуги" недооцінили запит суспільства, — Олена Шуляк про другий строк Зеленського, вибори та майбутнє партії, ч.І".

Раніше ми писали про те, що у Порошенко і Кличко назвали головні загрози виборів під час війни.