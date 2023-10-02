Выборы после войны: глава "слуг" рассказала, переживет ли их партия

Шуляк видит партию как институт

Первые выборы после войны партия "Слуга народа" переживет. Даже сейчас она разрастается.

Такое мнение высказала глава партии Елена Шуляк в интервью "Телеграфу". Она отметила, что прежде всего, видит партию как институт.

"Я много делаю, чтобы партия была настоящим институтом, а не проектом. А для этого нужны люди, которые формируют соответствующие команды и работают на разных уровнях. Мы формируем команды условного кадрового резерва, который может выполнять не просто партийную работу, а вообще вещи, в которых будет нуждаться страна, связанные с восстановлением и помощью на тех территориях, которые были либо под временной оккупацией, либо там, где было больше всего разрушений", — сказала она.

Шуляк объяснила, что сейчас уделяется большое внимание работе партии и на внешнем направлении.

"В прошлом году мы стали частью большой европейской семьи – ALDE. Это партия "Альянс Либералов и Демократов за Европу". Они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, представители нашей партии помогают даже писать некоторые документы, с которыми партия пойдет на выборы в Европейский парламент в 2024 году. Украина не будет пока в них участвовать, но кто знает, возможно, в 2029 году мы уже будем частью европейского сообщества", — говорит нардеп.

Более того даже сейчас продолжается партийное строительство. Например, недавно были открыты ячейки в Изюме, Купянске. Поэтому, резюмирует она, "Слуга народа" переживет выборы и у неё "нет другого выбора".

Более подробно о том, сохранила ли партия субъектность в условиях большой войны? Как "слуги" готовятся к предстоящим выборам и какие договоренности имеют с депутатами от запрещенной ОПЗЖ, вы можете прочитать в полной версии интервью Елены Шуляк "Телеграфу" под названием "Некоторые "слуги" недооценили запрос общества, — Елена Шуляк о втором сроке Зеленского, выборах и будущем партии, ч.І".

Ранее мы писали о том, что у Порошенко и Кличко назвали главные угрозы выборов во время войны.