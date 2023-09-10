Выборы в Украине во время войны: у Порошенко и Кличко назвали главные угрозы

Лидер фракции "ЕС" в Киевсовете Владимир Прокопив объяснил "Телеграфу", почему сейчас голосование будет нелегитимным

В Украине и столице проведение выборов во время военного положения не будет отвечать демократическим требованиям по ряду важных причин. Хотя вместе с тем в обществе уже назрела необходимость обновить центральные и местные власти для получения политиками и политсилами кредита доверия от граждан.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив.

"Безусловно, стране нужны выборы. Но можно ли их провести в военное время? Бесспорно, нет. Можно ли играть сейчас в военное время, придумывая какие-то избирательные "схемы" через "Дию"? Мне очень нравится "Дия", и это приложение — лучшее, что сделала власть за последние четыре года. Но возникает вопрос, можно ли через приложение проводить выборы? Пожалуй, нет! Я очень боюсь, что после победы моя страна, побеждая дракона, сама может стать драконом. С начала полномасштабной агрессии рф, демонстрируя невероятную храбрость, беспрецедентное единение и формирование нации, мы перенимаем у россии и Беларуси худшее и превращаемся в тоталитарное государство. Это точно не то, за что сейчас идет война", — подчеркнул политик.

По его словам, когда сейчас запускают в публичное пространство темы с выборами, "это не просто так, и такое делается, чтобы увидеть реакцию общества и разных кругов на выборы в военное время".

"У нас позиция абсолютно проста: выборы, проведенные во время военного положения, не будут легитимными, — продолжил Владимир Прокопив. — Дело даже не в законе. Монобольшинство может изменить закон. Но у нас более 8 миллионов человек находятся за границей. Если для граждан в Европе еще можно думать об обеспечении им возможности голосовать, то возникает вопрос, что делать с украинцами под оккупацией — голосовать по принуждению?! Никакие мудрые решения в этом случае не сработают".

"Поэтому основные принципы прозрачных выборов в военное время будут нарушены. А это и делает такие выборы нелегитимными. Получить во время войны нелегитимную власть, — роскошь, которую мы не можем себе позволить", — аргументировал лидер фракции "ЕС" в Киевсовете.

*О политических конфликтах на местном уровне между политсилами, ситуации с укрытиями в Киеве и строительных скандалах в столице — читайте в первой части интервью с Владимиром Прокопивым завтра, 11 сентября, в 7:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем Владимиру Зеленскому выборы во время войны и есть ли шанс у него пройти на второй срок.

Также в контексте избирательной тематики в Украине во время войны сообщалось, почему на Западе считают выборы обязательным проявлением демократии.