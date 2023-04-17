Україна відбудувала, а рф угробила: у Бахмуті знищили дитячий садок, в який вклали мільйони (фото, відео)

Росія знищує все на своєму шляху

Російські загарбники продовжують стирати з лиця Землі українське місто Бахмут, яке за останні півроку стало справжньою фортецею ЗСУ на Донбасі. Для цього росіяни не шкодують боєприпасів і не зупиняються не перед чим. Їхніми цілями стають не просто житлові будинки, а й дитячі садки.

Один із наслідків "руського міра" показав наш воїн, який прямо зараз захищає Україну в Бахмуті. "Асвабадітєлі" просто знищили, що наша держава відбудовувала для своїх дітей.

На опублікованих захисником кадрах вражають масштаби руйнувань. Не вціліло майже нічого.

Судячи з зовнішнього оздоблення будівлі та прилеглих будинків, йдеться про дитячий садок під назвою "Кріпиш", в який Україна вклала роки та мільйони грошей.

Проект реалізовувався з 2017 до 2020 року. За цей час було виконано капітальний ремонт будівель установи, придбано меблі, м’який інвентар, вуличне ігрове обладнання, кухонний інвентар на харчоблок, комп’ютерну техніку та інше.

У дошкільному навчальному закладі комбінованого типу, ясла-садку №49 "Кріпиш" виховувалося 215 дітей та працювало 58 співробітників. Це був найбільший дитячий садок у місті, де працювали групи раннього віку, загального типу, а також групи для дітей з порушенням зору.

Для того, щоб наші діти мали всі необхідні умови, Україна витратила майже близько 20 мільйонів гривень, а росія принесла тепер туди тільки розруху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає руйнування в Бахмуті з супутника.

Також ми повідомляли, що кореспондент "Телеграфа" показав, як зараз виглядає Бахмут.