Замороженные активы россии необходимо отдать Украине: кто из мировых деятелей подписал письмо в ЕС

Обращение дипломаты послали через Financial Times

Европейский Союз должен принять решение, которое позволит Украине использовать замороженные российские активы. Такое обращение получили лидеры государств ЕС от 30 международных дипломатов и деятелей.

Обращение инициировал глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк. Об этом сообщает Financial Times.

Официальное письмо подписали более 30 известных международных деятелей, среди них бывшие руководители правительств европейских стран, известные американские дипломаты, члены Европейского парламента, председатель Мюнхенской конференции безопасности, экс-президент Всемирного Банка и представители различных университетов.

"Мы призываем лидеров государств Группы Семи и Европейского Союза одобрить долгожданное решение, чтобы позволить Украине использовать суверенные российские активы и направлять их на возмещение ущерба, нанесенного Украине и украинцам", — говорится в обращении к ЕС.

В настоящее время известно, что общий объем замороженных суверенных активов россии составляет примерно 300 миллиардов евро. И около 200 млрд евро на территории Евросоюза.

Также в письме говорится, что использование суверенных российских активов следует рассматривать как коллективную контрмеру.

"Суверенные российские активы должны быть внесены в специальный Фонд восстановления Украины, которым будут руководить представители государств Группы Семи при консультациях с Правительством Украины", — добавили в обращении.

Кто из мировых лидеров подписал письмо

Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах — Арсений Яценюк. Президент-эмерит Гарвардского университета, Министр финансов США в 1999-2001 годах – Лоуренс Г. Саммерс. Президент Всемирного Банка в 2007-12 годах, Заместитель Государственного секретаря США в 2005-06 годах, Торговый представитель Соединенных Штатов в 2001-05 годах – Роберт Б. Зеллик. Старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета, Советник Государственного департамента США в 2005-07 годах – Филипп Зеликов. Премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-12 годах, член Европарламента, Сопредседатель Euronest — Андрюс Кубилиус. Премьер-министр Эстонии в 2014-16 годах — Таави Рийвас. Министр Франции по европейским делам в 2017-19 годах, член Европейского парламента — Натали Луазо. Член Европейского парламента – Михаэль Галер. Председатель Мюнхенской конференции безопасности, Постоянный Представитель Германии при ООН в 2017-21 годах — Кристоф Гойсген. Старший директор Центра Евразии Атлантического совета США, Посол США в Украине в 2003-06 годах – Джон Гербст. Директор Киевского Форума безопасности, Заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году — Даниил Лубкивский. Старший научный сотрудник Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета — Д-р Фрэнсис Фукуяма. Глава Инициативы "Возродим демократию" (RDI), Председатель Фонда по правам человека (HRF) — Гарри Каспаров. Заместитель Государственного секретаря США по глобальным делам в 2001-2009 годах — Пола Добрянски. Почётный научный сотрудник Атлантического совета, Заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах, Посол США в Южной Корее в 2005-08 годах и России в 2001-2005 годах — Александр Вершбоу. Помощник Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам в 2005-09 годах, Координатор Государственного департамента США по санкционной политике в 2013-17 годах, Посол США в Польше в 1997-2000 годах — Дэниел Фрид. Заместитель Министра обороны США по политическим вопросам в 2005-09 годах, Посол США в Турции в 2003-05 годах и Финляндии в 1998-2001 годах — Эрик Эдельман. Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, Посол США в России в 2012-14 годах – Майкл Макфол. Исполнительный директор Института Джорджа Буша-младшего, Помощник Государственного секретаря США по демократии, правам человека и занятости в 2008-09 годах — Дэвид Крамер. Исполнительный директор Института Джона Маккейна, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины, Евразии в 2012-15 годах — Д-р Эвелин Фаркас. Старший научный сотрудник Института Джона Маккейна, Конгрессмен США в 2019-23 годах – Том Малиновски. Посол США при НАТО в 2013-17 годах – Дуглас Люте. Посол США в Украине в 2016-19 годах — Мари Йованович. Вице-президент Института мира США, Посол США в Украине в 2006-09 годах — Уильям Б. Тейлор. Посол США в Украине в 2000-03 годах – Карлос Паскуаль. Старший научный сотрудник Института Брукингс, Посол США в Украине в 1998-2000 годах посол Стивен Пайфер. Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, профессор Колумбийского университета, Посол США по особым поручениям в государствах бывшего Советского Союза в 1997-2001 годах посол Стивен Сестанович. Глава и основатель Глобального энергетического центра Атлантического совета, Посол США в Азербайджане в 2012-14 годах и при Европейском Союзе в 1999-2001 годах посол — Ричард Морнингстар. Посол США в Бразилии в 2017-18 годах, Афганистане в 2015-16 годах, Колумбии в 2010-13 годах и Перу в 2007-10 годах посол — П. Майкл МакКинли, Бывший Помощник Министра обороны США по вопросам международной безопасности, Почетный научный сотрудник и член руководства Атлантического совета Франклин Крамер. Профессор-эмерит Гарвардского университета – Лоуренс Г. Трайб. Директор по исследованиям Йельского института лидерства — Стивен Тиан. Бывший советник Президента Украины — Д-р Андерс Аслунд. Профессор Йельской школы менеджмента – Джеффри Зонненфельд.

Ранее "Телеграф" писал, что на итогах саммита Евросоюза была обсуждена дальнейшая поддержка Украины. Страны-участницы заверили, что не намерены прекращать помогать финансами, оружием и гуманитаркой и продлится это столько, сколько потребуется. В частности, Европейский Совет обратился к высокому представителю и Еврокомиссии с просьбой ускорить работу по подаче предложений. Специально для конфискованных российских активов в Украине был разработан реестр ущерба, которые будут запущены в работу уже в 2024 году.