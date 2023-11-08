"Домучаем 4 пункта": СМИ узнали, какие еще условия ЕС поставит перед Киевом

Евросоюз ждет, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией

Украина уже прошла четыре из семи этапов, которые ей было необходимо выполнить для продвижения вперед в процессе вступления в Европейский союз. Еврокомиссия будет рекомендовать Европейскому совету начать с Украиной переговоры о вступлении, однако от Киева ждут еще нескольких шагов.

Об этом говорится в последней версии проекта отчета о расширении, оказавшегося в распоряжении Радио Свобода. Рамки переговоров Еврокомиссия рекомендует одобрить, когда Украина предпримет следующие шаги:

одобрит предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу;

одобрит закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;

одобрит закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

В проекте отчета особо подчеркивается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией, путем дальнейших расследований и судебных приговоров. В документе отмечается, что Еврокомиссия будет отслеживать дальнейший прогресс и соответствие "во всех отраслях, связанных с открытием переговоров". Следующий отчет Еврокомиссия подготовит к марту 2024 года.

Журналист Роман Шрайк прокомментировал эту информацию. По его словам, происходит нормальный процесс.

"Сейчас формально начнется "стадия переговоров", но в реальности переговоры вестись не будут, пока не будут выполнены оставшиеся 4 пункта. Домучаем эти 4 пункта, откроют "рамки переговоров". И там будет 35 секторов для работы над соответствием украинского законодательства и реальной ситуации нормам ЕС. И это история на годы. Но все новые члены ЕС это проходили. Так что шаг за шагом и когда-нибудь дойдем", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлых выходных в Киев неожиданно приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а 8 ноября, Брюссель собирается опубликовать свой отчет о прогрессе Украины и других претендентов на вступление в ЕС. Фон дер Ляйен намекала, что Брюссель будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры по вступлению с Украиной. На 14-15 декабря запланирован саммит, на котором лидеры ЕС решат, начинать ли официальные переговоры о членстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ожидать от 8 ноября и что в последнее время заявляли о готовности Киева к вступлению в ЕС: Вступление Украины в ЕС. Ждать ли прорыва после намеков Урсулы фон дер Ляйен?

Напомним, три дипломата, которые знакомы с планами лидеров ЕС, проинформировали, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС могут стартовать уже до конца 2023 года. Они отметили, что Союз планирует расшириться до 35 членов из 27 текущих, а Украина может стать одной из новых стран экономико-политического блока.