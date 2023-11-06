Війна — день 621: окупанти сповільнилися на фронті, але активно обстрілюють ракетами

Оперативно про головне за добу

Війна росії проти України триває, але попри активні бойові дії по всій лінії фронту, помітного просування жодна із сторін досягти не змогла. При цьому ЗСУ не вистачає засобів, щоб зрушити ситуацію у свій бік, а росіяни починають відчувати все більше проблем через зміну погодних умов. Водночас тривають масовані обстріли українських міст, серед яких Одеса.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У південних областях України оголошено тривогу через активність тактичної авіації. Також в Одесі чули сирену, але офіційно тривогу не оголосили.

Інформацію за 3 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 618: росія активізувала дрони, а Україна готується до важкої зими

З даними за 4 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 619: росія готує сильні обстріли, а зі США долітають тривожні новини

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 620: армія росії зазнає великих втрат на фронтах, ЗСУ та окупанти обмінюються ракетними ударами