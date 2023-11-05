рф атакувала Одещину ракетами, лунали вибухи. Що відомо

Місцеві жителі могли чути кілька вибухів

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ЗСУ до цього попереджали про ракетну небезпеку.

За даними моніторингових пабліків, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 15:27. У той же час на сторінці Повітряних сил ЗСУ з’явився запис про те, що на Одещині спостерігається ракетна небезпека.

Сирени лунали протягом 20 хвилин, і за цей час місцеві жителі могли чути кілька вибухів. За попередніми даними, вони пролунали не в самій Одесі, а в області — у Чорноморську.

Місцеві Telegram-канали, посилаючись на власні дані, стверджують, що в результаті атаки нібито є один приліт. Ще одну ракету ППО збило.

Повідомляється, що атака проводилася надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".

Офіційної інформації щодо атаки від влади чи військових поки що немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по прифронтовому селу, де зібрали бійців ЗСУ на нагородження. Внаслідок атаки могло загинути кілька десятків наших воїнів, ще багато людей отримали поранення. На Закарпатті оголосили жалобу через трагедію.