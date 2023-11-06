"Росіяни вичікують": у ГУР дали прогноз, коли в Україні можуть розпочатися блекаути

росія намагається зробити висновок зі своїх "помилок" минулого року

Росіяни поки що масово не б’ють по енергосистемі України, з метою влаштувати блекаути. Ймовірно, вони накопичують ракети та спробують занурити українців із настанням холодів.

Про це сказав представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі "РБК-Україна".

"Найімовірніше, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно сприятливіші умови для завдання ударів. А таке може бути при настанні холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля" – прогнозує він.

Варто зазначити, що минулого року ворог почав бити по об’єктах енергосистеми вже 10 жовтня, нібито у відповідь на атаку Сил безпеки України по Кримському мосту. При цьому 45% ракет, випущених у жовтні-лютому, ворог витратив ще до настання зимових холодів. Таким чином, москва, ймовірно, врахує торішній досвід і цього року почне атаки пізніше, коли прийдуть морози. Чим нижча температура – тим більше навантаження на енергосистему і тим більш критичними можуть бути пошкодження.

При цьому росіяни вже завдавали ударів по енергооб’єктах наприкінці жовтня. Вони намагалися вдарити по Хмельницькій АЕС, але на щастя їм не вдалося пошкодити станцію. Народний депутат Сергій Нагорняк назвав чотири регіони, яким насамперед загрожують блекаути взимку. Він також розповів, як енергетики захищають енергооб’єкти від обстрілу.