План Б: нардеп відповів, чи варто виїхати з України на час блекаутів

До відключень світла треба бути готовими

Українці вже пережили дуже складну зиму 2022-23 і вже мають розуміння про те, що на них чекає в холодну пору сезону 2023-24.

Як "Телеграфу" розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, він не бачить жодної причини, через яку українцям варто виїжджати на зиму за кордон.

"Українці вже пережили далеко не просту зиму. І я думаю, що насамперед психологічно і морально ми вже знаємо, що таке блекаут. В Україні люди різного віку, від дітей до пенсіонерів, мають знання про генератори та способи їх заправки. І як бути 6 годин або 2-3 доби без світла", — розповів він.

Водночас він наголосив, що "план Б" українцям точно треба мати та підготувати свої будинки до того, що можуть бути перебої зі світлом. При цьому нардеп каже, що критична інфраструктура підключена до генераторів великої потужності, а тому перебоїв з теплом узимку не очікується.

"Я думаю, що саме по теплу можна менше переживати, а більші ризики щодо електропостачання", — зазначив Нагорняк.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": Обмеження по світу будуть навіть без обстрілів, — нардеп про блекаут, зиму і ціни на електрику.

Як повідомлялося раніше, в "Укренерго" раніше повідомили, що відключення світла в Україні можуть бути лише у разі відновлення російських масованих ракетних ударів.