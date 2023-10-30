Особливо вразливі перед ворогом: нардеп назвав чотири міста, яким загрожують блекаути

Роботи з будівництва багаторівневого захисту ще ведуться

На тлі нових атак з боку російських окупантів з енергооб’єктів, народний депутат Сергій Нагорняк назвав чотири міста, яким загрожують блекаути взимку. Він також розповів, як енергетики захищають енергооб’єкти від обстрілу.

Детальну інформацію член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг озвучив в інтерв’ю "Телеграфу". Він також розповів, чи буде у будинках українців тепло.

Так, на запитання журналіста про те, які регіони можуть бути потенційно вразливі з точки зору дефіциту, Сергій Нагорняк пояснив : "Більшість прифронтових регіонів — це Херсонська, Миколаївська та Харківська області. І тут йдеться не так про близькість до фронту, як про відсутність власного покоління у великих містах».

Нардеп також згадав минулорічний блекаут в Одесі, коли місто досить довго було без світла. І припустив, що росіяни взимку спробують повторити свої "досягнення".

Експерт розповів, що наразі частину роботи з облаштування укриттів для підстанцій взяло на себе Державне агентство відновлення. А щодо підстанцій роботами займається безпосередньо "Укренерго".

І "Укренерго", і Агентство з відновлення залучили підрядників, які, маючи проектні рішення, провадять роботи. Ці рішення у процесі можуть коригуватися, тому що виникає багато нюансів. Усі дії узгоджуються з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.

Сергій Нагорняк розповів, як енергетики захищають енергетичні об’єкти від атак. За його словами, на великих підстанціяхбудуються "звані саркофаги". Експерт пояснив, що ця конструкція виглядає як бетонний гриб із великим шаром землі та повністю закриває об’єкт.

"Окрім цього, там працюють і "Укренерго", і те ж таки Держагентство — захищають трансформатори габіонами. Поки що тимчасово. Як я розумію, зараз триває робота з Генеральним штабом для того, щоб у районної підстанції були мобільні групи та вогнева підтримка, які захищатимуть" ці об’єкти від дронів", — додав він.

Нардеп зазначив, що в "Укренерго" та в Генштабі добре розуміють ризики, які несе за собою зима. Тому енергетики та військові разом намагатимуться зробити все, щоб дрони окупантів не потрапили до підстанції.

Раніше Телеграф розповів, наскільки українська енергосистема готова до зими.

Подробиці читайте у статті "Обмеження по світу будуть навіть без обстрілів, — нардеп про блекаут, майбутню зиму і ціни на електрику" .