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Виручать під час блекауту: прості способи, як зекономити заряд на ноутбуці

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Ці прості поради допоможуть зберегти заряд ноутбука Новина оновлена 29 жовтня 2023, 21:12
Ці прості поради допоможуть зберегти заряд ноутбука. Фото freepik.com

Ці лайфхаки стануть у пригоді на випадок блекаутів

Чим ближче до зими, тим більше розмов про можливі відключення світла в Україні через терористичні обстріли з боку рф. Чи будуть блекаути, поки незрозуміло, однак, потрібно підготуватися до можливих відключень вже зараз. Раніше ми розповідали, як заряджати телефон, коли відключили світло, а сьогодні ділимося порадами, як заощаджувати заряд на ноутбуці.

Якщо вам доведеться сидіти без світла, є способи, як подбати про заряд свого ноутбука, пише informator.ua. Якщо дотримуватися цих простих правил, то ноутбук буде включеним набагато довше.

Оновіть АКБ ноутбука

Якщо у вас є фінансова можливість — купіть більш енергоефективний SSD-накопичувач. Також потрібно регулярно чистити систему вентиляції та охолодження ноутбука, крім того, оновіть термопасту. Фахівці нагадують, що чим краще працюватиме охолодження у вашому пристрої, тим довше триматиметься його заряд.

Опція економії заряду

У вашому ноутбуці можна увімкнути енергозберігаючий режим роботи. Для цього натисніть Пуск – Панель керування – Електроживлення – Створення схеми керування живленням – Економія енергії. У цьому економічному режимі за низького рівня заряду будуть відключені фонові дії та push-повідомлення, які садять ваш ПК.

Налаштування яскравості екрану

Найкраще для економії заряду знизити яскравість дисплея ноутбука. Натисніть кнопку Пуск – Параметри ПК – Персоналізація.

Автоматичне підключення

Сильно заощаджує зарядку ноутбука відключення функцій Bluetooth та Wi-Fi. А найкраще ввести ноутбук у режим польоту, тоді зарядка триматиметься набагато довше.

Вимикаємо все зайве

Також експерти радять відключити всі програми та програми, якими на даний момент не користуєтеся. Також слід закрити зайві вкладки у браузері.

Раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять приладів потрібно приготувати вже зараз у разі можливих блекаутів. Вони допоможуть пережити відключення світла.

Теги:
#Ноутбук #Блекаут