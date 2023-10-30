Особенно уязвимы перед врагом: нардеп назвал четыре города, которым угрожают блэкауты

Работы по выстраиванию многоуровневой защиты еще ведутся

На фоне новых атак со стороны российских оккупантов по энергообъектам, народный депутат Сергей Нагорняк назвал четыре города, которым угрожают блэкауты зимой. Он также рассказал, как энергетики защищают энергообъекы от обстрелов.

Подробную информацию член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг озвучил в интервью "Телеграфу". Он также рассказал, будет ли в домах украинцев тепло.

Так, на вопрос журналиста о том, какие регионы могут быть потенциально уязвимы с точки зрения дефицита, Сергей Нагорняк пояснил: "Большая часть прифронтовых регионов — это Херсонская, Николаевская и Харьковская области. И здесь речь идет не столько о близости к фронту, сколько об отсутствии собственного поколения в крупных городах".

Нардеп также вспомнил прошлогодний блэкаут в Одессе, когда город довольно долго был без света. И предположил, что россияне грядущей зимой попытаются повторить свои "достижения".

Эксперт рассказал, что сейчас часть работы по обустройству укрытий для подстанций взяло на себя Государственное агентство восстановления. А по части подстанций работами занимается непосредственно "Укрэнерго".

И "Укрэнерго", и Агентство по восстановлению привлекли подрядчиков, которые, имея проектные решения, проводят работы. Эти решения в процессе могут корректироваться, потому что возникает много нюансов. Все действия согласовываются с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

Сергей Нагорняк рассказал как энергетики защищают энергетические объекты от атак. По его словам, на больших подстанциях строятся "так называемые саркофаги". Эксперт пояснил, что эта конструкция выглядит как бетонный гриб с большим слоем земли и полностью закрывает объект.

"Кроме этого, там работают и "Укрэнерго", и то же Госагентство — защищают трансформаторы габионами. Пока временно. Как я понимаю, сейчас идет работа с Генеральным штабом для того, чтобы у районной подстанции были мобильные группы и огневая поддержка, которые будут защищать эти объекты от дронов", — добавил он.

Нардеп отметил, что в "Укрэнерго" и в Генштабе хорошо понимают риски, которые несет за собой зима. Поэтому энергетики и военные вместе будут пытаться сделать все, чтобы дроны оккупантов не попали в подстанции.

Ранее "Телеграф" рассказал, насколько украинская энергосистема готова к зиме.

Подробности читайте в статье "Ограничения по свету будут даже без обстрелов, — нардеп о блэкауте, грядущей зиме и ценах на электричество".