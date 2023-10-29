Выручат во время блэкаута: простые способы, как сэкономить заряд на ноутбуке

Эти лайфхаки пригодятся на случай блэкаутов

Чем ближе к зиме, тем больше разговоров о возможных отключениях света в Украине из-за террористических обстрелов со стороны рф. Будут ли блэкауты, пока непонятно, однако, нужно подготовится к возможным отключениям наперед. Ранее мы рассказывали, как заряжать телефон, когда отключили свет, а сегодня делимся советами, как экономить заряд на ноутбуке.

Если вам придется сидеть без света, есть способы, как позаботится о заряде своего ноутбука, пишет informator.ua. Если придерживаться этих простых правил, то ноутбук пробудет включенным намного дольше.

Обновите АКБ ноутбука

Если у вас есть финансовая возможность — купите более энергоэффективный SSD-накопитель. Также нужно регулярно чистить систему вентиляции и охлаждения ноутбука, кроме того, обновите термопасту. Специалисты напоминают, что чем лучше будет работать охлаждение в вашем устройстве, тем дольше будет держаться его заряд.

Опция экономии заряда

В вашей ноутбуке можно включить энергосберегающий режим работы. Для этого нажмите Пуск – Панель управления – Электропитание – Создание схемы управления питанием – Экономия энергии. В этом экономичном режиме при низком уровне заряда будут отключены фоновые действия и push-сообщения, которые садят ваш ПК.

Настройка яркости экрана

Лучше всего для экономии заряда снизить яркость дисплея ноутбука. Нажмите Пуск – Параметры ПК – Персонализация.

Автоматическое подключение

Сильно экономит зарядку ноутбука отключение функций Bluetooth и Wi-Fi. А лучше всего ввести ноутбук в "режим полета", тогда зарядка будет держаться намного дольше.

Выключаем все лишнее

Также эксперты советуют отключить все приложения и программы, которыми в данный момент не пользуетесь. Также следует закрыть лишние вкладки в браузере.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять приборов нужно приготовить уже сейчас на случай возможных блэкаутов. Они помогут пережить отключение света.