План Б: нардеп ответил, стоит ли уехать из Украины на время блэкаутов

К отключениям света надо быть готовыми

Украинцы уже пережили очень сложную зиму 2022-23 и уже имеют понимание о том, что их ждет в холодную пору сезона 2023-24.

Как "Телеграфу" рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, он не видит ни единой причины, по которой украинцам стоит выезжать на зиму за границу.

"Украинцы уже пережили далеко не простую зиму. И я думаю, что в первую очередь психологически и нравственно мы уже знаем, что такое блэкаут. В Украине люди всех возрастов, от детей до пенсионеров, имеют знания о генераторах и способах их заправки. И как быть 6 часов или 2-3 суток без света", — рассказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "план Б" украинцам точно надо иметь и подготовить свои дома к тому, что могут быть перебои со светом. При этом нардеп говорит, что критическая инфраструктура подключена к генераторам большой мощности, а потому перебоев с теплом зимой не ожидается.

"Я думаю, что именно по теплу можно меньше переживать, а большие риски по электроснабжению", — отметил Нагорняк.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Ограничения по свету будут даже без обстрелов, — нардеп о блэкауте, грядущей зиме и ценах на электричество

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" ранее сообщили, что отключения света в Украине могут быть лишь в случае возобновления российских массированных ракетных ударов.