"Россияне выжидают": в ГУР дали прогноз, когда в Украине могут начаться блэкауты

россия пытается сделать вывод из своих "ошибок" прошлого года

Россияне пока массово не бьют по энергосистеме Украины, с целью устроить блэкауты. Вероятно, они накапливают ракеты и попробуют погрузить украинцев с наступлением холодов.

Об этом сказал представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина".

"Вероятнее всего, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают снижение температуры ниже нуля", – прогнозирует он.

Стоит отметить, что в прошлом году враг начал бить по объектам энергосистемы уже 10 октября, якобы в ответ на атаку Сил безопасности Украины по Крымскому мосту. При этом, 45% ракет, выпущенных в октябре-феврале, враг потратил еще до наступления зимних холодов. Таким образом, москва, вероятно, учтет прошлогодний опыт и в этом году начнет атаки позднее — когда придут морозы. Чем ниже температура – тем больше нагрузка на энергосистему и тем более критичными могут быть ее повреждения.

При этом, россияне уже наносили удары по энергообъектам в конце октября. Они пытались ударить по Хмельницкой АЭС, но, к счастью, им не удалось повредить станцию. Народный депутат Сергей Нагорняк назвал четыре региона, которым прежде всего угрожают блэкауты зимой. Он также рассказал, как энергетики защищают энергообъекы от обстрелов.