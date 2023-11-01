"Ничего сверхъестественного": журналист посчитал, сколько ракет у рф для попыток устроить блэкаут

В 2022 году российские атаки на инфраструктуру начались 10 октября

В октябре россия не осуществила ни одной массированной ракетной атаки на Украину. Журналист Роман Шрайк подвел итоги обстрелов за минувший год и на их основании дал прогноз на ноябрь и предстоящую зиму.

Об этом Роман Шрайк написал в своем Telegram-канале. Он подсчитал атаки россии с количеством ракет больше 10.

По месяцам:

октябрь (2022) — 191 ракета

ноябрь — 183

декабрь — 236

январь (2023) — 94 (72)

февраль — 111 (95)

март — 78 (48)

апрель — 27 (23)

май — 205 (154)

июнь — 213 (160)

июль — 159 (89)

август — 131 (110)

сентябрь — 117 (92)

октябрь — 53 (0)

Роман Шрайк уточнил, что в скобках указано количество ракет Калибр, Х-101/555, которые обычно являются основой массовых залпов. С-300 в эту статистику не входят. Он отметил, что несмотря на то, что в октябре не было крупных атак, почти каждый день были мелкие, по 1-3 ракеты.

"Канал Воздушных сил исправно сообщал о тревогах, но далеко не всегда давал сводки с указанием количества и вида ракет, только если это были комбинированные атаки с участием Шахедов. Поэтому приходилось брать данные у местных администраций и мониторинговых каналов. Кстати, почти все "октябрьские" ракеты в статистике — это Х-59, баллистические и крылатые Искандеры", — пишет Шрайк, добавляя, что октябре не было ни единого пуска ракет Х-101/555 и "Калибр".

Журналист пишет, что в предыдущие месяцы накопления этих ракет рф не отмечалось — россия запускала примерно такое же количество, что способна производить (90-100 в месяц). Однако в октябре накопление, очевидно, проводилось.

"То есть теоретически в ноябре рф может атаковать не сотней ракет, а двумя сотнями, а потом все равно скатиться к режиму "до ста в месяц". Ну или размазать накопленную сотню по нескольким месяцам", — прогнозирует Роман Шрайк.

Он напомнил, что в 2022 году российские атаки инфраструктуры начались 10 октября, а пик пришелся на декабрь. В те месяцы выпускалось около 200 ракет.

"Чуть меньшие количества были в мае-июне 2023. Так что чего-то сверхъестественного мы не увидим. Правда, в этом году у РФ больше Шахедов, но и мы с ними справляемся лучше, чем год назад", — резюмировал журналист.

Напомним, спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", что россияне активно накапливают ракеты, которыми снова будут пытаться погрузить Украину в блэкаут. Если им это не удастся, весной для ВСУ откроются прекрасные перспективы.