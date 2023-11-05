Готовимся к зиме и блэкаутам: простые способоты сохранить тепло в доме, когда нет отопления

К трудной зиме лучше подготовиться заранее

Чем ближе к зиме, тем чаще появляются сообщения о возможных блэкаутах. Поэтому подготовится к трудным временем нужно уже сейчас. Мы уже рассказывали, какими продуктами нужно запастись на случай блэкаутов, а сегодня делимся советами, как согреться и сохранить тепло в доме, если отключат отопление.

Эти простые советы помогут подготовить свое жилище к зимним холодам, особенно, если в стране будут блэкауты, пишет ТСН. Узнайте, на что в первую очередь стоит обратить внимание.

Утепление окон и дверей

Очень важно убедится, что ваши окна и двери не пропускают холод и не выпускают наружу тепло. Если заметили щели, то нужно сделать теплоизоляцию по всему периметру, как окон, так и дверей. Для этого подойдут и герметик, и пленка, и скотч.

Природное тепло

Если на улице солнечная погода, нужно открыть шторы и впустить в дом солнечный свет. Лучи подогреют поверхности в доме, а те в свою очередь отдают тепло в пространство квартиры. Если отопление в доме есть, то усилить тепловой поток поможет уборка штор от батарей. Их можно просто сложить на подоконник.

Утепляйте поверхности в доме

Постелите ковер на полу, укройте пледом диван или кресло, купите тканевые насадки на табуретки и стулья. Текстиль отлично сохраняет тепло, а потом отдает его в пространство квартиры. Идеальные вариант — трикотаж, кашемир, шерстяные изделия.

Фольга между стеной и батареей

Можно купить готовый экран из фольги, а можно сделать своими руками — обмотав кусок пенопласта кухонной фольгой. Установите такой экран между стеной и батареей и больше тепла будет возвращаться в пространство комнаты.

Как согреть себя

Чтобы не замерзнуть самому, нужно позаботится о теплых вещах, купить термобелье и использовать грелку. К слову, вместо грелки с собой в постель под одеяло можно взять пластиковые бутылки с горячей водой. Перед снов выпейте горячего чая, это поможет согреться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом способе утеплить окна на зиму. Вам понадобится всего один рулон пупырчастой пленки.