Готовимся к зиме и блэкаутам: простые способоты сохранить тепло в доме, когда нет отопления
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К трудной зиме лучше подготовиться заранее
Чем ближе к зиме, тем чаще появляются сообщения о возможных блэкаутах. Поэтому подготовится к трудным временем нужно уже сейчас. Мы уже рассказывали, какими продуктами нужно запастись на случай блэкаутов, а сегодня делимся советами, как согреться и сохранить тепло в доме, если отключат отопление.
Эти простые советы помогут подготовить свое жилище к зимним холодам, особенно, если в стране будут блэкауты, пишет ТСН. Узнайте, на что в первую очередь стоит обратить внимание.
Утепление окон и дверей
Очень важно убедится, что ваши окна и двери не пропускают холод и не выпускают наружу тепло. Если заметили щели, то нужно сделать теплоизоляцию по всему периметру, как окон, так и дверей. Для этого подойдут и герметик, и пленка, и скотч.
Природное тепло
Если на улице солнечная погода, нужно открыть шторы и впустить в дом солнечный свет. Лучи подогреют поверхности в доме, а те в свою очередь отдают тепло в пространство квартиры. Если отопление в доме есть, то усилить тепловой поток поможет уборка штор от батарей. Их можно просто сложить на подоконник.
Утепляйте поверхности в доме
Постелите ковер на полу, укройте пледом диван или кресло, купите тканевые насадки на табуретки и стулья. Текстиль отлично сохраняет тепло, а потом отдает его в пространство квартиры. Идеальные вариант — трикотаж, кашемир, шерстяные изделия.
Фольга между стеной и батареей
Можно купить готовый экран из фольги, а можно сделать своими руками — обмотав кусок пенопласта кухонной фольгой. Установите такой экран между стеной и батареей и больше тепла будет возвращаться в пространство комнаты.
Как согреть себя
Чтобы не замерзнуть самому, нужно позаботится о теплых вещах, купить термобелье и использовать грелку. К слову, вместо грелки с собой в постель под одеяло можно взять пластиковые бутылки с горячей водой. Перед снов выпейте горячего чая, это поможет согреться.
Ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом способе утеплить окна на зиму. Вам понадобится всего один рулон пупырчастой пленки.