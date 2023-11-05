Готуємося до зими та блекаутів: прості способи зберегти тепло в домі, коли немає опалення

До важкої зими краще підготуватися заздалегідь

Чим ближче до зими, тим частіше з’являються повідомлення про можливі блекаути. Тому підготуватися до скрутного часу потрібно вже зараз. Ми вже розповідали, якими продуктами потрібно запастись на випадок блекаутів, а сьогодні ділимося порадами, як зігрітися та зберегти тепло в домі, якщо відключать опалення.

Ці прості поради допоможуть підготувати своє житло до зимових холодів, особливо якщо в країні будуть блекаути, пише ТСН. Дізнайтеся, на що насамперед варто звернути увагу.

Утеплення вікон та дверей

Дуже важливо переконатись, що ваші вікна та двері не пропускають холод і не випускають назовні тепло. Якщо помітили щілини, потрібно зробити теплоізоляцію по всьому периметру, як вікон, так і дверей. Для цього підійдуть і герметик, плівка, і скотч.

Природне тепло

Якщо на вулиці сонячна погода, потрібно відкрити штори та впустити в будинок сонячне світло. Промені підігріють поверхні в будинку, а ті своєю чергою віддають тепло в простір квартири. Якщо опалення в будинку є, підсилити тепловий потік допоможе прибирання штор від батарей. Їх можна просто скласти на підвіконня.

Утеплюйте поверхні в будинку

Постеліть килим на підлозі, накрийте пледом диван чи крісло, купіть тканинні насадки на табуретки та стільці. Текстиль відмінно зберігає тепло, а потім віддає його у простір квартири. Ідеальний варіант — трикотаж, кашемір, вовняні вироби.

Фольга між стіною та батареєю

Можна купити готовий екран із фольги, а можна зробити своїми руками — обмотавши шматок пінопласту кухонною фольгою. Встановіть такий екран між стіною та батареєю і тоді більше тепла повертатиметься у простір кімнати.

Як зігріти себе

Щоб не замерзнути самому, потрібно подбати про теплі речі, купити термобілизну та використовувати грілку. До речі, замість грілки з собою у ліжко під ковдру можна взяти пластикові пляшки із гарячою водою. Перед сном випийте гарячого чаю, це допоможе зігрітися.

Раніше "Телеграф" розповідав про дешевий спосіб утеплити вікна на зиму. Вам знадобиться лише один рулон пухирчастої плівки.