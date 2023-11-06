Україна вже робить свої "шахеди", але є потужніші дрони: подробиці

Місця виробництва тримають у секреті

Україна виготовляє дрони-камікадзе. Це не тільки аналоги іранських "шахедів", якими росія б’є по нашій країні, але й потужніші моделі.

Про це розповів голова державного концерну "Укроборонпром" Герман Сметанін в інтерв’ю "Українській правді". Він додав, що Україна виробляє ударні безпілотники зокрема у кооперації з іноземними партнерами.

"Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони замовляють. Це ж чудово", — сказав Сметанін.

Журналіст поцікавився, чи йдеться про аналог іранських "шахедів". Глава "Укроборонпрому" відповів, що ми маємо і більш потужні варіанти.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є й потужніші моделі, тому що "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередилися на виробництві складніших і найдорожчих проєктів з високими характеристиками", — уточнив Сметанін, додавши, що рекорд серед українських ударних дронів за дальністю бойового вильоту приблизно 1000 кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які завдання ставилися перед Германом Сметаніним у момент його призначення. Основних – три, і одне з них – наростити створення боєприпасів та військової техніки.