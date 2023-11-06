Украина уже делает свои "шахеды", но есть более мощные дроны: подробности

Места производства держат в секрете

Украина производит дроны-камикадзе. Это не только аналоги иранских "шахедов", которыми россия бьет по нашей стране, но и более мощные модели.

Об этом рассказал глава государственного концерна "Укроборонпром" Герман Сметанин в интервью "Украинской правде". Он добавил, что Украина производит ударные беспилотники в частности, в кооперации с иностранными партнерами.

"Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны заказывают. Это же здорово", — сказал Сметанин.

Журналист поинтересовался, идет ли речь об аналоге иранских "шахедов". Глава "Укроборонпрома" ответил, что у нас есть и более мощные варианты.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", — уточнил Сметанин, добавив, что рекорд среди украинских ударных дронов по дальности боевого вылета приблизительно 1000 километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие задачи ставились перед Германом Сметаниным в момент его назначения. Основных — три, и одна из них — нарастить создание боеприпасов и военной техники.