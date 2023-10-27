Больше не похожи на мопеды: россия могла атаковать Украину модернизированными "шахедами"

Привычный звук дрона ушел в прошлое

Дроны-камикадзе Shahed-136, производимые Ираном, были модернизированы. Теперь БПЛА имеет турбореактивный двигатель и, вероятно, не будет гудеть как мопед.

Пока остается неизвестным, залетали ли уже такие "бесшумные" дроны в воздушное пространство Украины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Возможно и залетали. Здесь нет ничего удивительного, что любые БПЛА ударного или иного типа будут модернизироваться. Модернизация проводится непосредственно во время войны и здесь нет ничего удивительного", — отметил Игнат.

Он отметил, что дроны испытывают в боевых условиях, чтобы в реальном противовоздушном бою обнаружить его слабые и сильные места и усовершенствовать.

Однако, по мнению спикера, громкое жужжание мотора не является определяющим. Как правило, большее внимание уделяется радиолокационной заметности.

"То есть смогут ли его зафиксировать наши радиолокационные станции и передать эту информацию вовремя для уничтожения. Поэтому используются также и композитные материалы для изготовления фюзеляжа. Он становится менее заметным и это усложняет работу ПВО. Но мы тоже получаем определенную технику от Запада, которая может больше четко обнаруживать воздушные цели. Это неплохо делает радар IRIS-T, который видит малейшую цель", — пояснил Игнат.

Однако, как отмечал спикер, "бесшумность" модернизированных иранских дронов не помешает нашим Воздушным силам сбивать вражеские БПЛА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте обнародовал в сети отрезок из иранского документального фильма, где показана демонстрация работы "шахедов" нового поколения. На опубликованных кадрах звука работы двигателя практически не было слышно.