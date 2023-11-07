Бої за Авдіївку, Бахмут та Луганщину: Тука повідомив тривожну інформацію з фронту

Чиновник пояснив, про що говорять останні події

Російські війська продовжують атакувати українські міста з повітря та наступати на окремих ділянках Донецької області. Тим, яка ситуація складається зараз на військовому та політичному фронтах, поділився заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

Деталі він озвучив у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Тука розповів, яка ситуація зараз на фронті і про що говорять останні події.

"Ситуація складна. Російські окупаційні війська продовжують атакувати наші позиції. Намагаючись реалізувати завдання путіна — до кінця року оволодіти повністю територіями Луганської та Донецької областей. Як оптиміст — вірю, що їм це не вдасться. Чи зможемо ми втримати Авдіївку? Це питання?". Я довіряю їх компетенції", — зазначив чиновник.

За словами заступника міністра, виходячи з останніх повідомлень з лінії фронту, окупанти готуються до чергової хвилі атак на це місто.

"Водночас негативна для нас інформація починає надходити з району Бахмута. Начебто росіяни починають піддавлювати на тих територіях, які ми нещодавно звільнили в ході складних боїв. Поки нам не вдалося створити оперативне оточення Бахмута, змусивши росіян вийти з залишків цього населеного пункту ", — Розповів Тука.

Відповідаючи на запитання про те, що відбувається на Луганщині, колишній чиновник наголосив, що кілька тижнів тому там було зниження інтенсивності боїв. Наприкінці минулого тижня знову збільшився тиск окупантів на українські позиції. "Позитивних новин для росіян немає. Але вони явно посилили спроби продавити оборону ЗСУ на підконтрольній нам частині Луганської області", — сказав він.

Тука наголосив на тому, що чимала частина українців вважає, ніби вся Луганщина вже окупована. І тут же запевнив у протилежному. Волонтер зазначив, що "подібне незнання свідчить, на мій погляд, про те, що нинішня влада чи то не бажає, чи то не вміє мобілізувати належним чином увагу населення країни на військову тематику та ефективно організувати власне мобілізацію з метою краще давати відсіч ворогові. У результаті багато українців живуть "поза війною".

Детальніше на цю тему читайте у статті "Залужний сказав неприємну правду, а в оточенні Зеленського є "миротворці": Георгій Тука"

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