Рус

Руїни, артобстріли та холод: як живе зараз прифронтовий Часів Яр під Бахмутом (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Часів Яр руйнується війною, але там все одно живуть люди Новина оновлена 09 листопада 2023, 22:46
Часів Яр руйнується війною, але там все одно живуть люди. Фото telegraf.com.ua

Місто без світла та газу — і, відповідно, без опалення

Невелике містечко Часів Яр розташоване на Донеччині неподалік від Бахмута, і серйозно страждає від близькості лінії фронту.

Більшість жителів були змушені залишити населений пункт, а ті, що залишилися, мають виживати під постійними обстрілами, без благ цивілізації, але з допомогою військових і волонтерів. Яка там зараз ситуація, показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

До війни у Часів Ярі проживало близько 13 тисяч осіб. Це зовсім невелике містечко, і більшість українців про нього дізнались у липні 2022 року, коли внаслідок обстрілу "Ураганами" було зруйновано житлову багатоповерхівку, яка поховала десятки людей.

Часів Яр і Бахмут на карті бойових дій
Часів Яр і Бахмут на карті бойових дій

Проте з того часу ситуація в місті суттєво погіршилася, адже від Часів Яру до Бахмуту менше 20 кілометрів, і з просуванням окупантів на цьому напрямку до міста наблизилася лінія фронту. Зараз там постійно чути артилерійські обстріли, проте міномети поки що не дістають міста.

Як розповів голова військової адміністрації Часів Яру Сергій Чаус, зараз у місті залишається близько 900 осіб і ведеться постійна роз’яснювальна робота щодо необхідності евакуації. Найбільша проблема людей у місті зараз — відсутність опалення, оскільки газу та світла немає, і залишається топити дровами.

Як виглядає зараз Часів Яр під Бахмутом
Так зараз на жаль виглядають багато будинків у Часів Ярі
Як виглядає зараз Часів Яр під Бахмутом
Будинки просто зруйновані обстрілами
Пункт незламності у Часів Ярі після обстрілу
Під обстріл потрапив і "Пункт незламності"
Часів Яр листопад 2023
Не щадить війна й пам’ятники
Голова військової адміністрації Часів Яру Сергій Чаус
Військова адміністрація Часів Яру
Волонтери у Часів Ярі листопад 2023
Волонтери привезли зарядні станції та іншу допомогу
Мешканка Часів Яру обіймає волонтера, який привіз допомогу
Мешканка Часів Яру обіймає волонтера, який привіз допомогу
Часів Яр листопад 2023
Депресивні пейзажі Часів Яру
Українська військова з собакою у Часів Ярі
Українська військова з собакою у Часів Ярі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував репортаж із позицій захисників на Лиманському напрямку.

Теги:
#Репортаж #Часів Яр