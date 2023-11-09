Руїни, артобстріли та холод: як живе зараз прифронтовий Часів Яр під Бахмутом (репортаж)

Місто без світла та газу — і, відповідно, без опалення

Невелике містечко Часів Яр розташоване на Донеччині неподалік від Бахмута, і серйозно страждає від близькості лінії фронту.

Більшість жителів були змушені залишити населений пункт, а ті, що залишилися, мають виживати під постійними обстрілами, без благ цивілізації, але з допомогою військових і волонтерів. Яка там зараз ситуація, показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

До війни у Часів Ярі проживало близько 13 тисяч осіб. Це зовсім невелике містечко, і більшість українців про нього дізнались у липні 2022 року, коли внаслідок обстрілу "Ураганами" було зруйновано житлову багатоповерхівку, яка поховала десятки людей.

Часів Яр і Бахмут на карті бойових дій

Проте з того часу ситуація в місті суттєво погіршилася, адже від Часів Яру до Бахмуту менше 20 кілометрів, і з просуванням окупантів на цьому напрямку до міста наблизилася лінія фронту. Зараз там постійно чути артилерійські обстріли, проте міномети поки що не дістають міста.

Як розповів голова військової адміністрації Часів Яру Сергій Чаус, зараз у місті залишається близько 900 осіб і ведеться постійна роз’яснювальна робота щодо необхідності евакуації. Найбільша проблема людей у місті зараз — відсутність опалення, оскільки газу та світла немає, і залишається топити дровами.

Так зараз на жаль виглядають багато будинків у Часів Ярі

Будинки просто зруйновані обстрілами

Під обстріл потрапив і "Пункт незламності"

Не щадить війна й пам’ятники

Військова адміністрація Часів Яру

Волонтери привезли зарядні станції та іншу допомогу

Мешканка Часів Яру обіймає волонтера, який привіз допомогу

Депресивні пейзажі Часів Яру

Українська військова з собакою у Часів Ярі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував репортаж із позицій захисників на Лиманському напрямку.