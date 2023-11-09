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Руины, артобстрелы и холод: как живет сейчас прифронтовой Часов Яр под Бахмутом (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Часов Яр разрушается войной, но там все равно живут люди Новость обновлена 09 ноября 2023, 22:46
Часов Яр разрушается войной, но там все равно живут люди. Фото telegraf.com.ua

Город без света и газа, — и, соответственно, без отопления

Небольшой городок Часов Яр расположен в Донецкой области неподалеку от Бахмута, и серьезно страдает от близости линии фронта.

Большинство жителей были вынуждены покинуть населенный пункт, а оставшиеся просто выживают под постоянными обстрелами, без благ цивилизации, но с помощью военных и волонтеров. Какая там сейчас обстановка, показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

До войны в Часов Яре проживало около 13 тысяч человек. Это совсем небольшой городок, и большинство украинцев о нем узнало в июле 2022 года, когда в результате обстрела "Ураганами" была разрушена жилая многоэтажка, которая похоронила десятки людей.

Часов Яр и Бахмут на карте боевых действий
Часов Яр и Бахмут на карте боевых действий

Однако с тех пор обстановка в городе существенно ухудшилась, ведь от Часов Яра до Бахмута меньше 20 километров, и с продвижением оккупантов на этом направлении к городу приблизилась линия фронта. Сейчас там постоянно слышно артиллерийские обстрелы, однако минометы пока не достают до города.

Как рассказал глава военной администрации Часов Яра Сергей Чаус, сейчас в городе остается около 900 человек и ведется постоянная разъяснительная работа касательно необходимости эвакуации. Наибольшая проблема людей в городе сейчас, — отсутствие отопления, поскольку газа и света нет, и остается топить дровами.

Как выглядит сейчас Часов Яр под Бахмутом
Так сейчас к сожалению выглядят многие дома в Часов Яре
Как выглядит сейчас Часов Яр под Бахмутом
Здания просто разрушены обстрелами
Пункт незламности в Часов Яре после обстрела
Под обстрел попал и "Пункт незламності"
Часов Яр ноябрь 2023
Не щадит война и памятники
Глава военной администрации Часов Яра Сергей Чаус
Военная администрация Часов Яра
Волонтеры в Часов Яре ноябрь 2023
Волонтеры привезли зарядные станции и другую помощь
Жительница Часов Яра обнимает волонтера, который привез помощь
Жительница Часов Яра обнимает волонтера, который привез помощь
Часов Яр ноябрь 2023
Депрессивные пейзажи Часов Яра
Украинская военная с собакой в Часов Яре
Украинская военная с собакой в Часов Яре

Напомним, ранее "Телеграф" также показывал репортаж с позиций защитников на Лиманском направлении.

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