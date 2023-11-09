Руины, артобстрелы и холод: как живет сейчас прифронтовой Часов Яр под Бахмутом (репортаж)

Город без света и газа, — и, соответственно, без отопления

Небольшой городок Часов Яр расположен в Донецкой области неподалеку от Бахмута, и серьезно страдает от близости линии фронта.

Большинство жителей были вынуждены покинуть населенный пункт, а оставшиеся просто выживают под постоянными обстрелами, без благ цивилизации, но с помощью военных и волонтеров. Какая там сейчас обстановка, показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

До войны в Часов Яре проживало около 13 тысяч человек. Это совсем небольшой городок, и большинство украинцев о нем узнало в июле 2022 года, когда в результате обстрела "Ураганами" была разрушена жилая многоэтажка, которая похоронила десятки людей.

Часов Яр и Бахмут на карте боевых действий

Однако с тех пор обстановка в городе существенно ухудшилась, ведь от Часов Яра до Бахмута меньше 20 километров, и с продвижением оккупантов на этом направлении к городу приблизилась линия фронта. Сейчас там постоянно слышно артиллерийские обстрелы, однако минометы пока не достают до города.

Как рассказал глава военной администрации Часов Яра Сергей Чаус, сейчас в городе остается около 900 человек и ведется постоянная разъяснительная работа касательно необходимости эвакуации. Наибольшая проблема людей в городе сейчас, — отсутствие отопления, поскольку газа и света нет, и остается топить дровами.

Так сейчас к сожалению выглядят многие дома в Часов Яре

Здания просто разрушены обстрелами

Под обстрел попал и "Пункт незламності"

Не щадит война и памятники

Военная администрация Часов Яра

Волонтеры привезли зарядные станции и другую помощь

Жительница Часов Яра обнимает волонтера, который привез помощь

Депрессивные пейзажи Часов Яра

Украинская военная с собакой в Часов Яре

Напомним, ранее "Телеграф" также показывал репортаж с позиций защитников на Лиманском направлении.