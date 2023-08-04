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Несмотря на постоянные обстрелы, Часов Яр стоит крепким щитом: как живет город вблизи Бахмута (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Часов Яр Новость обновлена 04 августа 2023, 11:23
Часов Яр. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Как живет Часов Яр на линии фронта — смотрите в фоторепортаже.

Город Часов Яр в Донецкой области расположен в нескольких километрах к западу от Бахмута. Город потерпает от боевых действий – враг регулярно применяет минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Несмотря на постоянные обстрелы в городе до сих пор остаются около тысячи жителей. Большая часть – это люди пенсионного возраста, которые выживают благодаря гуманитарной помощи.

По данным местных властей, около 50% всей инфраструктуры повреждены или полностью разрушены российскими снарядами. В городе нет воды, газа и кое-где света.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в прифронтовом городе, который регулярно обстреливают оккупанты.

На улицах разрушены обстрелами дома, сгоревшие автомобили, воронки от снарядов. Почти во всех квартирах выбиты окна, повреждены стены и крыши.

Часов Яр — разрушенные здания, август 2023
Почти во всех зданиях выбиты стекла
Часов Яр — разрушенные здания, август 2023
Разрушенные здания
Часов Яр — сожженные автомобили, август 2023
На улицах можно увидеть сожженные автомобили
Часов Яр — разрушенные здания, август 2023
Все многоэтажки посечены снарядами

Несмотря на постоянные призывы власти, жители отказываются эвакуироваться. Выживают благодаря волонтерам, которые организовали выдачу гуманитарной помощи и воды.

Часов Яр — жители пришли за водой, август 2023
Люди приходят за водой, которую привозят волонтеры
Часов Яр — люди готовят на самодельных печках, август 2023
Жители готовят еду на самодельных печках
Времен Яр – пункт несокрушимости
В пункте несокрушимости можно подзарядить телефоны
Времен Яр
Все, что осталось от памятника

Отсюда до Бахмута менее десяти километров, вокруг идут ожесточенные бои. Оккупанты медленно стирают город с лица земли. От постоянных "прилетов" регулярно гибнут мирные жители. Но Часов Яр стоит щитом, благодаря крепкой обороне наших воинов, и ждет мирную жизнь.

Часов Яр — техника ВСУ
Наши защитники крепко сдерживают врага
Часов Яр — ВСУ
Благодаря ВСУ Часов Яр стоит надежным щитом
Часов Яр — ВСУ
Часов Яр — ВСУ
Часов Яр — ВСУ
Украина – страна несгибаемых людей!

Напомним, в результате обстрела Часового Яра 9 мая погиб известный французский журналист Арман Солдин. А в июле 2022 года российские войска выпустили ракеты по городу, попав в жилой дом. В результате обстрела погибли 48 человек, среди них один ребенок.

Теги:
#Донецкая область #Бахмут #Часов Яр