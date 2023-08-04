Несмотря на постоянные обстрелы, Часов Яр стоит крепким щитом: как живет город вблизи Бахмута (фоторепортаж)

Как живет Часов Яр на линии фронта — смотрите в фоторепортаже.

Город Часов Яр в Донецкой области расположен в нескольких километрах к западу от Бахмута. Город потерпает от боевых действий – враг регулярно применяет минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Несмотря на постоянные обстрелы в городе до сих пор остаются около тысячи жителей. Большая часть – это люди пенсионного возраста, которые выживают благодаря гуманитарной помощи.

По данным местных властей, около 50% всей инфраструктуры повреждены или полностью разрушены российскими снарядами. В городе нет воды, газа и кое-где света.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в прифронтовом городе, который регулярно обстреливают оккупанты.

На улицах разрушены обстрелами дома, сгоревшие автомобили, воронки от снарядов. Почти во всех квартирах выбиты окна, повреждены стены и крыши.

Почти во всех зданиях выбиты стекла

Разрушенные здания

На улицах можно увидеть сожженные автомобили

Все многоэтажки посечены снарядами

Несмотря на постоянные призывы власти, жители отказываются эвакуироваться. Выживают благодаря волонтерам, которые организовали выдачу гуманитарной помощи и воды.

Люди приходят за водой, которую привозят волонтеры

Жители готовят еду на самодельных печках

В пункте несокрушимости можно подзарядить телефоны

Все, что осталось от памятника

Отсюда до Бахмута менее десяти километров, вокруг идут ожесточенные бои. Оккупанты медленно стирают город с лица земли. От постоянных "прилетов" регулярно гибнут мирные жители. Но Часов Яр стоит щитом, благодаря крепкой обороне наших воинов, и ждет мирную жизнь.

Наши защитники крепко сдерживают врага

Благодаря ВСУ Часов Яр стоит надежным щитом

Часов Яр — ВСУ

Украина – страна несгибаемых людей!

Напомним, в результате обстрела Часового Яра 9 мая погиб известный французский журналист Арман Солдин. А в июле 2022 года российские войска выпустили ракеты по городу, попав в жилой дом. В результате обстрела погибли 48 человек, среди них один ребенок.