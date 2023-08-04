Несмотря на постоянные обстрелы, Часов Яр стоит крепким щитом: как живет город вблизи Бахмута (фоторепортаж)
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Как живет Часов Яр на линии фронта — смотрите в фоторепортаже.
Город Часов Яр в Донецкой области расположен в нескольких километрах к западу от Бахмута. Город потерпает от боевых действий – враг регулярно применяет минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Несмотря на постоянные обстрелы в городе до сих пор остаются около тысячи жителей. Большая часть – это люди пенсионного возраста, которые выживают благодаря гуманитарной помощи.
По данным местных властей, около 50% всей инфраструктуры повреждены или полностью разрушены российскими снарядами. В городе нет воды, газа и кое-где света.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в прифронтовом городе, который регулярно обстреливают оккупанты.
На улицах разрушены обстрелами дома, сгоревшие автомобили, воронки от снарядов. Почти во всех квартирах выбиты окна, повреждены стены и крыши.
Несмотря на постоянные призывы власти, жители отказываются эвакуироваться. Выживают благодаря волонтерам, которые организовали выдачу гуманитарной помощи и воды.
Отсюда до Бахмута менее десяти километров, вокруг идут ожесточенные бои. Оккупанты медленно стирают город с лица земли. От постоянных "прилетов" регулярно гибнут мирные жители. Но Часов Яр стоит щитом, благодаря крепкой обороне наших воинов, и ждет мирную жизнь.
Напомним, в результате обстрела Часового Яра 9 мая погиб известный французский журналист Арман Солдин. А в июле 2022 года российские войска выпустили ракеты по городу, попав в жилой дом. В результате обстрела погибли 48 человек, среди них один ребенок.