"Минометы врага сюда уже не добивают": глава военной администрации Часов Яра о ситуации под Бахмутом

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Часов Яре и рассказал о людях, которые не хотят переезжать. Как живет город под ежедневными обстрелами?

Часов Яр находится в Бахмутском районе Донбасса, недалеко от Бахмута, где с начала августа 2022 года продолжаются тяжелые бои.

Город сдерживает наступление врага на Бахмут, поэтому российские оккупанты пытаются его захватить, обстреливая с применением минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. До начала войны здесь изготовляли огнеупорный кирпич, город был известен песчаными карьерами и голубыми озерами. Сегодня Часов Яр стал щитом, сдерживающим наступление врага.

Несмотря на ежедневные обстрелы, некоторые жители города отказываются покидать дом. Глава военной администрации Часов Яра Сергей Чаус настойчиво призывает к эвакуации.

"Ситуация стабильно тяжелая. Россияне атакуют с трех сторон, нет воды и газа", — говорит Сергей Чаус об обстрелах города. При этом отмечает, что оставшиеся люди выезжают очень медленно, в основном принимают соответствующие решения после близких прилетов.

Напомним, вечером 9 июля 2022 года российские войска выпустили ракеты по городу Часов Яр, попав в жилой дом. Погибли 48 человек, в том числе один ребенок. Частично разрушены два пятиэтажных жилых дома, в одном из которых завалены два подъезда. К спасательным работам привлекли 67 сотрудников ГСЧС, а также два погрузчика и два автокрана от местных властей.

Для тех, кто остался в городе, действует пункт несокрушимости, выдают гуманитарную помощь.