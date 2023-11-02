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Сильные и несгибаемые: репортаж с позиций защитников Лиманского направления на Донбассе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Рассказываем и показываем, что происходит на позициях 108-го батальона ВСУ Новость обновлена 02 ноября 2023, 21:03
Рассказываем и показываем, что происходит на позициях 108-го батальона ВСУ. Фото telegraf.com.ua

Об этом направлении мало говорят в СМИ — исправляем ситуацию

Украинцы каждый день много слышат про Авдеевку, Бахмут и другие самые горячие точки, в связи с чем бывает ускользает из поля внимание то, что на других частях фронта тоже идут бои. И если кажется, что на картах боевых действий ничего не меняется, то это только потому, что военные всеми силами держат линию обороны и не дают врагу продвинуться.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на позициях бойцов 108-ой отдельной горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины, который находится на Лиманском направлении.

После начала вторжения бойцы этого батальона били врага на Киевском направлении, после чего начали служить в Луганской и Донецкой областях, также выполняли боевые задачи неподалеку от Мариуполя до полной оккупации города. Сейчас они дислоцируются приблизительно в 15 километрах от позиций врага, однако также регулярно ездят и на позиции.

Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон

Примечательно, что воинам даже в сложных условиях удается сохранять позитив и боевой дух на все 100%.

Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ

Если вы хотите помочь украинским защитникам, — можете задонатить удобную вам сумму на карту: 4731219617743327 (получатель Мацьоцький Виталий Игоревич).

Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ
Украинские военные на Лиманском направлении, 108 батальон ВСУ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал детальнее об одном из бойцов 108-го батальона, служащего на Лиманском направлении, — он был ранен, потерял руку, но восстановился и вернулся воевать с протезом, ведь настоящего героя не остановить.

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#Репортаж #ВСУ