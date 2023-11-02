Сильные и несгибаемые: репортаж с позиций защитников Лиманского направления на Донбассе

Об этом направлении мало говорят в СМИ — исправляем ситуацию

Украинцы каждый день много слышат про Авдеевку, Бахмут и другие самые горячие точки, в связи с чем бывает ускользает из поля внимание то, что на других частях фронта тоже идут бои. И если кажется, что на картах боевых действий ничего не меняется, то это только потому, что военные всеми силами держат линию обороны и не дают врагу продвинуться.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на позициях бойцов 108-ой отдельной горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины, который находится на Лиманском направлении.

После начала вторжения бойцы этого батальона били врага на Киевском направлении, после чего начали служить в Луганской и Донецкой областях, также выполняли боевые задачи неподалеку от Мариуполя до полной оккупации города. Сейчас они дислоцируются приблизительно в 15 километрах от позиций врага, однако также регулярно ездят и на позиции.

Примечательно, что воинам даже в сложных условиях удается сохранять позитив и боевой дух на все 100%.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал детальнее об одном из бойцов 108-го батальона, служащего на Лиманском направлении, — он был ранен, потерял руку, но восстановился и вернулся воевать с протезом, ведь настоящего героя не остановить.