С протезом и снова на войну: история бойца, который после ранения вернулся на фронт (видеорепортаж "Телеграфа")

Военный знал, что точно должен вернуться на войну

В Украине уже 617-й день идет полномасштабная война с россией. Каждый из бойцов, защищающих нашу землю, имеет свою уникальную историю. Предлагаем вам ознакомиться с рассказом одного из украинских защитников.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с военным 108-го батальона Виталием, который служит на Лиманском направлении. Боец получил несколько ранений и потерял конечность, но все равно вернулся на фронт.

Он сообщил, что сейчас его подразделение находится на восстановлении на второй линии обороны. При этом, как с иронией отмечает Виталий, для него нахождение в этой зоне не значит быть "на войне".

Виталий получил ранение, что привело к ампутации конечности

Боец также рассказал о том, как получил ранение, в результате которого потерял конечность. По его словам, это произошло 15 июня 2022 года, когда во время боя он пытался уничтожить вражеский танк.

Несмотря на это, после прохождения длительной реабилитации Виталий вернулся в свое подразделение. А потом даже начал выходить на боевые позиции и участвовал в отражении вражеского наступления. Во время этого сражения он получил контузию. Также он рассказал, как ему удавалось выполнять боевые задания, имея на левой руке протез.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о команде Protez Hub, в которую вошли иностранные и отечественные эксперты в области протезирования. Они помогают украинцам в вопросе, где, когда и каким образом можно получить протезирование.