Война – общее дело, поэтому служить должны все – Юрий Гудыменко

Инициативы демобилизации за деньги станут настоящей катастрофой для будущего Украины, ведь будут поощрять раскол в обществе между состоятельными и бедными.

Таким мнением поделился военнослужащий ВСУ и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Украина — страна возможностей, поэтому принять можно любой закон, даже отменяющий законы физики. Но, с точки зрения логики, мобилизация за деньги — это самое плохое решение. Попытки принятия аналогичных законов неоднократно демонстрировали свою пагубную способность. После начала серьезного обсуждения возможности "откупиться" от мобилизации, война автоматически переходит в статус "войны для бедных": бедные сражаются, а богатые покупают себе индульгенцию не делать этого. Это отзывает абсолютное отторжение от самой идеи войны", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам военного, в случае введения демобилизации за средства ситуация переходит из статуса справедливой войны за освобождение своих территорий в войну для двух совершенно разных классов населения, что усиливает раскол общества.

"Это катастрофа без вариантов. Я за то, чтобы говорить и подтверждать, что война — это общее дело. Что на территории, которую мы должны освободить, живут и бедные, и состоятельные, и средний класс. Напротив, мы должны продолжать мобилизацию среди всех слоев населения. Служить должны все, воевать должны все", — подытожил Гудыменко.