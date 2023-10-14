Качественно протезироваться в Украине - возможно: пошаговая инструкция для пациентов

Отрасль протезирования в Украине выходит на новый уровень.

Потеряв конечность, человек сталкивается с множеством проблем и вызовов, которые нужно решать оперативно и эффективно. Главным вопросом после стабилизации физического состояния становится протезирование, а именно где, когда и каким образом его можно получить. Разобраться в этой теме самостоятельно крайне сложно, поэтому в Украине была создана команда Protez Hub, в которую вошли иностранные и отечественные эксперты в области протезирования.

Партнеры Украинского ветеранского фонда консультируют пациентов и работают над развитием отрасли в Украине, а также внедрением системных изменений по улучшению качества услуг.

Директор по развитию и партнерствам Protez Hub Антонина Кумко рассказала "Телеграфу", как происходит протезирование в Украине, и чем оно отличается от аналогичных услуг за рубежом.

— На каком уровне сейчас протезирование в Украине и какие недостатки все еще есть?

— В Украине протезирование на достаточно высоком уровне. Конечно, есть свои недостатки, но если мы говорим о протезировании конечностей (рук и ног), то технологии, которые есть в Украине, находятся на уровне с существующим за рубежом. Умение специалистов — тоже преимущественно на достаточно высоком уровне.

Единственный момент, который или не слишком развит или у нас пока не работает должным образом, — это формальное образование специалистов в этой области или относительно формальное. То есть специалистов по протезированию готовят, как угодно. Это могут быть люди, окончившие техникум, или люди, окончившие университет.

Со временем человек выбирает, что он хочет быть протезистом, и преимущественно обучение происходит уже на стажировке. И благодаря тому, что человек имеет практический опыт, он становится протезистом. За границей это более клиническая специальность, требующая обучения в университете или колледже с соответствующей программой. И это то, чего мы стремимся достичь в Украине, чтобы это стало более формальным для развития специалистов и более устойчивым и понятным процессом.

Почему это важно? Потому что это также включает в себя соответствующие знания, которые человек получает, а они обязательно крутятся вокруг всего, что касается пациента – это анатомия, патология и т.д. И это то, чего пока у нас нет, но мы к этому движемся.

Еще один вызов — доступ к информации для пациентов, неангажированной. В Украине, к сожалению, есть еще такая проблема. Давление на пациента — почти норма еще на стадии того, когда он находится в больнице, в достаточно слабом состоянии.

В Украине более 80 предприятий обеспечивают протезирование. И в зависимости от того, какие у пациента пожелания (где он живет постоянно, где он находится в текущий момент) — он может выбирать поставщика услуг. Пациент должен понимать, что у него есть выбор. Ситуаций, когда к человеку пришли с одного предприятия и навязывают свои услуги, быть не должно. Или, скажем, если пациент находится в больнице, где на ее базе существует свое протезное предприятие, и ему говорят: "Протезируйся только здесь". Может быть, пациент не хочет? Может, там не существует тех возможностей, которые он хотел бы? А об альтернативе он даже может и не знать.

Еще один момент – осведомленность пациента в целом. Он должен понимать, что такое протезирование, для чего и как к этому подготовиться, какие бывают комплектующие, проблемы с тем или иным способом протезирования.

– Что такое Protez Hub и чем он занимается?

— Protez Hub не протезное предприятие. Мы не выполняем роль поставщика услуг. Уже с 2014 года мы начали работать для того, чтобы развивать отрасль в целом. Это происходит по нескольким направлениям.

Первый – развитие специалистов через различные возможные профессиональные обмены, вебинары, события, взаимодействие со специалистами. Мы постоянно слышим, узнаем, что именно им нужно, что они считают важным в отрасли и работаем над этим.

Второй – информирование пациентов об альтернативах и возможностях в протезировании. Каждый должен иметь выбор. Мы стараемся донести информацию до пациентов не от отдельного частного или государственного поставщика услуг, который хочет получить этого пациента как своего клиента, чтобы получить прибыль. Это нормально получать прибыль. Но есть определенные этические нормы, которые нужно соблюдать. Пациент должен знать о выборе.

Все это есть на нашем сайте, в абсолютно свободном и понятном доступе. Кто угодно может идти и узнавать об этом.

- Как происходит протезирование в Украине?

— Процесс восстановления длительный, но это зависит от сложности ранения. После заживления раны, рубца и снятия швов человек начинает подготовку к протезированию. Этот этап очень важен: от того как человек подготовится физически к дальнейшему протезированию, зависит и успешность самого протезирования. Очень важна работа с физическим терапевтом. Если у пациента нет доступа к физической терапии, то на сайте Protez Hub есть видео от специалистов с наглядными упражнениями в нужной прогрессии: от начала до конца, что и как следует делать, на каждом этапе. Эта подготовка также длится несколько недель.

За это время военнослужащий может подать заявление и документы на получение протеза по государственной программе. Перечень опять же есть на нашем сайте и на сайте Министерства соцполитики.

Важный момент: ждать решения об инвалидности не нужно. На государственную программу финансирования можно подавать документы с заключением ВЛК. Далее этот пакет документов рассматривается. Это занимает от двух недель до месяца. За это время человек может выбрать учреждение, в котором собирается протезироваться. После этого пациент налаживает с ним контакт. Нужно подать заявку на протезное предприятие. В течение первых 14 дней можно отозвать заявку и расторгнуть этот т.н. договор, если пациент передумал.

Необходимо подробно обсуждать условия дальнейшего обслуживания протеза. Есть много благотворительных инициатив, которые предлагают протезирование за рубежом или в Украине на благотворительной основе. Но одной из важнейших вещей в процессе протезирования является ремонт и последующее обслуживание протеза после того, как его установили. Когда что-то сломается, когда нужно будет переработать культивальную гильзу или другую деталь — человек должен иметь возможность вернуться к этому поставщику услуг и получить бесплатный ремонт. Если это не обсуждается, то есть риски, что человек просто останется один на один с ремонтами протезов, или ему придется платить за них из собственного кармана.

Если протез устанавливают по государственной программе, дальнейшее обслуживание также происходит в рамках государственной программы.

Соответственно, государство также признает определенные виды комплектующих, имеющих соответствующую сертификацию. Это признаваемая в ЕС сертификация и эти комплектующие оплачивают по государственной программе. То есть, если это экспериментальная на 3D-принтере напечатанная кисть, еще не прошедшая особого тестирования, то ее государство оплачивать не будет. Ее могут предлагать благотворительно, но, опять же, человеку нужно быть очень осторожным с технологиями, не сертифицированными соответствующим образом.

- Что изменилось в области протезирования с 2014 года?

— Уровень протезирования изменился очень. Я всегда сравниваю это со стоматологией. Наверное, мы все помним еще с детства, что когда-то стоматологические кабинеты были фильмами ужасов, куда все боялись идти, потому что там стояли советские бормашины или какие-то нового поколения, но все равно "такие себе". Все было ужасно. И вот за этот довольно короткий период, насколько стоматология и стоматологические услуги в Украине изменились.

Сейчас из-за границы едут в Украину, чтобы получить стоматологические услуги. То же произошло в протезировании. То есть до войны, до 2014 года, она была в некоторых предприятиях на более адекватном уровне, но даже тот уровень был не таким, как хотелось бы.

В 2015 году нашей команде удалось впервые внедрить технологию бионической кисти в Украине. Тогда мы сертифицировали специалистов по ее установке и делали все остальное необходимое.

Также мы помогли открыть украинский рынок для большего количества производителей. На тот момент число производителей, представленных на рынке, предлагавших свои комплектующие в Украине, было очень маленьким. За этот период рынок открылся и стало больше возможностей — есть выбор, огромный выбор. Сами специалисты предприятия могут выбирать, что больше подходит тому или иному пациенту.

- "Протезирование за границей лучше" — миф или реальность?

— В основном это миф и стереотип. То, что мы видим в соцсетях, есть искривленный срез. Потому что абсолютное большинство людей, нуждающихся в протезировании, получают его в Украине. Буквально 2 или 3 процента людей протезировались за границей или желали уехать за границу на протезирование. И часто это медийные персоны. Поэтому и создается такое впечатление: что протезироваться лучше за границей.

Здесь большую роль играет обслуживание после протезирования. Если человек протезировался за границей, а через определенное время сломался протез, снова лететь и ремонтировать сверхсложно и затратно. За те же средства можно теми же технологиями протезироваться в Украине даже лучше, или получить еще и спортивный протез.

Еще один момент – это работа для украинских специалистов. Это работающие специалисты, которые вкладываются в то, чтобы развивать отрасль внутри страны. Соответственно, каждый раз, когда вывозят человека за границу, у украинского протезиста забирают пациента.

Конечно, есть клиники и возможности. Например, в США есть клиники, длительно работающие с военными травмами, и где работают специалисты, имеющие огромный опыт. Но лучше бы они, во-первых, протезировали в Украине, потому что у человека выстраивается план того, что делать дальше. Во-вторых, было бы здорово, если бы такие специалисты поделились опытом с украинскими коллегами.

Это то, что мы в Protez Hub пытаемся делать и развивать. Когда мы помогаем с протезированием в отдельных случаях, то преимущественно делаем это посредством обмена [опытом]. Договариваемся с иностранцами, чтобы они прилетали в Украину или украинских специалистов отправляем на обмен за границу. Чтобы перенимать все, что можно перенять и усовершенствовать то, что они уже знают и умеют.

Во многих случаях на данном этапе уже иностранцы говорят, что им есть чему научиться у украинцев. То есть, уже идет действительно двусторонний обмен.

— Чем может помочь Protez Hub человеку с ампутацией?

— Вместе с партнерами, в том числе с Украинским ветеранским фондом, мы внедряем проект рюкзаков для лиц с ампутациями. Их мы раздаем прямо в больницах. В рюкзаках есть необходимые предметы на первое время после операции для подготовки к протезированию. Также там есть информационные материалы по разным инициативам и необходимым шагам, которые человеку важно предпринять. На нашем сайте есть вся необходимая информация: от начала до конца, чтобы понять процесс и успешно прийти к его завершению с хорошим протезом.

Там есть и полный список предприятий, которые можно фильтровать по областям, типам возможностей, протезам и рейтингам. На сайте также можно найти все рекомендации по тому, как готовить культю, на что обращать внимание, как выбирать протезиста и т.д. Функционирует и онлайн-платформа по обучению тому, как протезироваться и проходить реабилитацию при потере верхних и нижних конечностей. Эта платформа действительна как для специалистов, так и для непосредственно потерявших конечности.

Большая часть нашей работы направлена именно на развитие профессионалов. Мы все для этого делаем, и одним из элементов этого является то, что вместе с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения пытаемся упорядочить профессию "протезист-ортезист", отвечающую нормам международных стандартов. Сейчас завершается процесс создания профессионального стандарта официально, в котором на 40 страницах прописаны все требования к компетентности занимающегося этим человека.

В скором времени мы надеемся начать аккредитацию специалистов в соответствии с этим уровнем и предлагаем также курсы подтверждения их квалификации в соответствии с требованиями этого стандарта.

Пройти весь путь человек может с нами. Мы поможем на каждом этапе.