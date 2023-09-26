Третий день рождения: в Украине мужчине повторно успешно пересадили печень

Первый успешный опыт украинских врачей — стоило ли рисковать

Украинские трансплантологи во второй раз пересадили печень пациенту со сложным диагнозом и спасти ему жизнь. Такая специфическая и сложная операция – первый успешный опыт украинских врачей.

Прооперированный мужчина Вадим родом из Николаева, ему 57 лет, длительное время болел циррозом печени, вызван тяжелой формой гепатита C. Год назад ему сделали пересадку части органа от семейного донора, однако это не помогло — начал развиваться процесс хронического отторжения, сообщают в Минздраве.

Врачи назначили интенсивную терапию, но и такой метод лечения не дал желаемого эффекта – изменения в пересаженном органе стали необратимыми. Как следствие – у мужчины начали отказывать почки, поддерживать жизнь удавалось только благодаря гемодиализу.

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Надеждой на спасение Вадиму стала повторная трансплантация. Пациента включили в список ожидания, а позже Единая государственная информационная система трансплантации определила его родственным умершим донором.

Второй раз пациенту пересадили донорский орган в Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова. К спасению мужчины была привлечена большая команда медиков.

Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова

Ретрансплантация и послеоперационная реабилитация успешно прошли. Мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся домой.

В Минздраве говорят, что это первый успешный опыт ретрансплантации печени в Украине, хотя опыт повторных пересадок других органов у украинских трансплантологов уже есть. Так, в 2022 году во Львове была проведена успешная ретрансплантация почки 14-летнему мальчику.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бостоне, штат Массачусетс, впервые провели пациентке операцию по вторичной пересадке лица.