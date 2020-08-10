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У США провели операцію з пересадки обличчя

У США провели операцію з пересадки обличчя
11:38 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

У Бостоні, штат Массачусетс, вперше провели пацієнтці операцію із вторинної пересадки обличчя.

Кармен Бландін Тарлтон з Нью-Гемпшира, обличчя якої було понівечене внаслідок нападу її колишнього чоловіка, стала першою американкою і лише другою людиною в світі, яка перенесла подібну процедуру.

Трансплантація від анонімного донора була проведена в лікарні Brigham and Women's, під керівництвом доктора Богдана Помахака, у липні. Операція тривала 20 годин. Команда з 45 лікарів видалила пошкоджений трансплантат, підготувала чутливі нерви і кровоносні судини в ділянці шиї для хірургічного втручання, потім було пересаджено обличчя. У найближчі місяці Тарлтон зможе відновити сенсорну і моторну функцію свого обличчя.

"Якщо ви поглянете на більшість операцій з пересадки органів, ви побачите, що термін їхньої придатності обмежений", - сказав пластичний хірург клініки Клівленда Брайан Гастман, який провів жінці дві останні операції з пересадки обличчя.

Шість років тому Тарлтон вже робили пересадку обличчя, проте минулого року у неї почалося відторгнення: з'являлися рубці і чорні плями, утруднення і біль через відтік крові від її обличчя, повіки стиснулися, губи почали втрачати форму, через що було важко їсти. Вона не могла виходити з дому і відновила прийом сильнодіючих знеболюючих.

На відміну від її першого трансплантату, цього разу донор мав більш відповідну тканину. Через її попередні травми перед першою трансплантацією 98% донорів виявилися несумісними.

Очікується, що 52-річна колишня медсестра повернеться до свого звичайного способу життя.

У 2007 році Тарлтон отримала опіки більш ніж 80% свого тіла і осліпла, коли її колишній чоловік, Герберт Роджерс, побив її бейсбольною битою і облив її тіло лугом. Він думав, що вона зустрічається з іншим чоловіком. У 2009 році Роджерс пішов на угоду зі слідством і визнав себе винним у нанесенні каліцтв Тарлтон в обмін на тюремне ув'язнення терміном щонайменше 30 років. Він помер у в'язниці в 2017 році.

Понад 40 пацієнтів у всьому світі пройшли трансплантацію обличчя, у тому числі 16 у США. До Тарлтон жоден з американських пацієнтів не втратив донорське обличчя.

Трансплантація обличчя - медична процедура щодо часткового або повного заміщення особи пацієнта (реципієнта), використовуючи тканини донора (наприклад, тканини тіла людини, яка загинула в результаті аварії або нещасного випадку). Перша операція з часткової трансплантації обличчя була проведена у Франції в 2005 році. Перша в світі повна пересадка обличчя була проведена в березні 2010 року в Іспанії. Туреччина, Франція, Сполучені Штати і Іспанія (в порядку загального числа успішно проведених трансплантацій особи) вважаються провідними країнами в дослідженні цієї процедури.

Процедура складається з ряду операцій, які потребують ротації груп фахівців. З урахуванням питань типу тканини, віку, статі та кольору шкіри обличчя пацієнта віддаляється і заміняється (іноді включаючи основний жир, нерви, кровоносні судини, кістки і / або мускулатуру). Операція може тривати від 8 до 36 годин, з подальшим 10 - 14 денним перебуванням в стаціонарі.

Після процедури необхідний довічний прийом імуносупресивних препаратів для придушення імунної системи реципієнта і запобігання відторгнення тканин донора. Довгострокова імуносупресія збільшує ризик розвитку небезпечних для життя інфекцій, пошкодження нирок і раку. Операція може привести до ускладнень, таких як інфекції, які можуть пошкодити пересаджене обличчя і вимагають повторної трансплантації або реконструкції за допомогою трансплантата шкіри.

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США, Пересадка обличчя.

Автор:

Телеграф
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