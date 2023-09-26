Третій день народження: в Україні чоловіку повторно успішно пересадили печінку
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Перший успішний досвід українських лікарів — чи варто було ризикувати
Українські трансплантологи вдруге пересадити печінку пацієнту зі складним діагнозом і врятувати йому життя. Така специфічна і складна операція — перший успішний досвід українських лікарів.
Прооперований чоловік Вадим родом з Миколаївщини, йому 57 років, тривалий час хворів на цироз печінки, спричинений важкою формою гепатиту C. Рік тому йому зробили пересадку частини органа від родинного донора, проте, це не допомогло — почав розвиватися процес хронічного відторгнення, повідомляють у МОЗ.
Лікарі призначили інтенсивну терапію, але й такий метод лікування не дала бажаного ефекту – зміни в пересадженому органі стали незворотними. Як наслідок — у чоловіка почали відмовляти нирки, підтримувати життя вдавалося лише завдяки гемодіалізу.
Надією на порятунок для Вадима стала повторна трансплантація. Пацієнта включили в лист очікування, а пізніше Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила його спорідненим із померлим донором.
Вдруге пацієнту пересадили донорський орган у Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. До порятунку чоловіка була залучена велика команда медиків.
Ретрансплантація та післяопераційна реабілітація пройшли успішно. Чоловік почувається добре та уже повернувся додому.
В МОЗ кажуть, що це перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні, хоча досвід повторних пересадок інших органів українські трансплантологи вже мають. Так, у 2022 році у Львові провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику.
Раніше "Телеграф" писав, що у Бостоні, штат Массачусетс, вперше провели пацієнтці операцію із вторинної пересадки обличчя.