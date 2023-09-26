Третій день народження: в Україні чоловіку повторно успішно пересадили печінку

Перший успішний досвід українських лікарів — чи варто було ризикувати

Українські трансплантологи вдруге пересадити печінку пацієнту зі складним діагнозом і врятувати йому життя. Така специфічна і складна операція — перший успішний досвід українських лікарів.

Прооперований чоловік Вадим родом з Миколаївщини, йому 57 років, тривалий час хворів на цироз печінки, спричинений важкою формою гепатиту C. Рік тому йому зробили пересадку частини органа від родинного донора, проте, це не допомогло — почав розвиватися процес хронічного відторгнення, повідомляють у МОЗ.

Лікарі призначили інтенсивну терапію, але й такий метод лікування не дала бажаного ефекту – зміни в пересадженому органі стали незворотними. Як наслідок — у чоловіка почали відмовляти нирки, підтримувати життя вдавалося лише завдяки гемодіалізу.

Надією на порятунок для Вадима стала повторна трансплантація. Пацієнта включили в лист очікування, а пізніше Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила його спорідненим із померлим донором.

Вдруге пацієнту пересадили донорський орган у Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. До порятунку чоловіка була залучена велика команда медиків.

Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова

Ретрансплантація та післяопераційна реабілітація пройшли успішно. Чоловік почувається добре та уже повернувся додому.

В МОЗ кажуть, що це перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні, хоча досвід повторних пересадок інших органів українські трансплантологи вже мають. Так, у 2022 році у Львові провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бостоні, штат Массачусетс, вперше провели пацієнтці операцію із вторинної пересадки обличчя.