Трансплантація серця в Україні коштує понад 600 тисяч

Трансплантація серця в Україні коштує близько 610 тисяч гривень.

Про це на брифінгу 4 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Трансплантація серця в нашій країні коштує близько 610 тис. грн. Якщо за кордоном, то це близько 3 млн. За ці 3 млн ми можемо врятувати чотири-п’ять життів силами українських фахівців. Якщо подивитися на кількість людей, які потребують трансплантації органів, щороку це близько 5 тис. людей. Це трансплантація нирок, серця, легень”, - розповів Степанов.

Міністр додав, що зараз трансплантація є одним з пріоритетів МОЗ, повністю розбудувати систему трансплантації в Україні планується до 2023 року.

Як повідомлялося, в Україні впроваджено пілотний проєкт з трансплантації органів, в якому беруть участь 24 заклади охорони здоров’я, всього за півроку було проведено 14 трансплантацій: 4 серця, 9 нирок і одна печінка, що було здійснено за рахунок посмертного донорства.