Скачать
Вівторок, 04.08.2020
Кулеба розповів, які питання вдалося "реанімувати" на перемовинах з головою МЗС Молдови
Кулеба розповів, які питання вдалося "реанімувати" на перемовинах з головою МЗС Молдови
В Україні планують розширити Національний календар щеплень
В Україні планують розширити Національний календар щеплень
Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання
Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання
Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон
Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон

Трансплантація серця в Україні коштує понад 600 тисяч

Трансплантація серця в Україні коштує понад 600 тисяч
12:43 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Трансплантація серця в Україні коштує близько 610 тисяч гривень.

Про це на брифінгу 4 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Трансплантація серця в нашій країні коштує близько 610 тис. грн. Якщо за кордоном, то це близько 3 млн. За ці 3 млн ми можемо врятувати чотири-п’ять життів силами українських фахівців. Якщо подивитися на кількість людей, які потребують трансплантації органів, щороку це близько 5 тис. людей. Це трансплантація нирок, серця, легень”, - розповів Степанов.

Міністр додав, що зараз трансплантація є одним з пріоритетів МОЗ, повністю розбудувати систему трансплантації в Україні планується до 2023 року.

МОЗ веде перемовини щодо трансплантацій українцям, які перебувають в Індії

Як повідомлялося, в Україні впроваджено пілотний проєкт з трансплантації органів, в якому беруть участь 24 заклади охорони здоров’я, всього за півроку було проведено 14 трансплантацій: 4 серця, 9 нирок і одна печінка, що було здійснено за рахунок посмертного донорства.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Трансплантация, Степанов, Операція на серці.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Захисник Шахтаря Бутко може перейти в Десну
02 Екс-глава ДАБІ Кудрявцев намагається закрити справу про підроблений диплом
03 Сатурн буде надзвичайно яскравим на поточному тижні. Як побачити планету у нічному небі
04 4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
05 У Генуї відкрили новий міст на місці обвалу, де загинули 43 особи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чиновник Мінветеранів вимагав гроші з пораненого військового
Чиновник Мінветеранів вимагав гроші з пораненого військового
Трансплантація серця в Україні коштує понад 600 тисяч
Трансплантація серця в Україні коштує понад 600 тисяч
У Сінгапурі приїжджим одягатимуть &quot;карантинний&quot; браслет
У Сінгапурі приїжджим одягатимуть "карантинний" браслет
4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся