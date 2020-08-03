МОЗ веде перемовини щодо трансплантацій українцям, які перебувають в Індії

"Протягом останнього року лише одній громадянці України вдалося провести трансплантацію (в Індії — ред.). Там зараз перебувають 7 українців, лікування яких оплачено за програмою лікування українських громадян за кордоном і які очікують на проведення таких операцій. Шість пацієнтів потребують трансплантації легень, один пацієнт, дитина, потребує трансплантації серця. МОЗ протягом останнього місяця веде перемовини з представниками посольства Республіки Індія щодо включення українців у пріоритетний список очікування для проведення таких трансплантацій. Проте відповідно до Стамбульської конвенції більшість країн визначають перелік пріоритестності, надаючи перевагу своїм громадянам. І українці, які там перебувають, не потрапляють у цей список", - сказав Іващенко.
Заступник міністра додав, що МОЗ неодноразово проводило консультації з іншими країнами щодо проведення таких трансплантацій, втім наразі їх проведення неможливе ані в Республіці Білорусь, ані в країнах ЄС. "Маємо констатувати той факт, що для окремих видів трансплантації, навіть незважаючи на наявність необхідного фінансування і дію програми лікування за кордоном, проведення таких операцій за кордоном обмежене", - сказав Іващенко.
Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що систему трансплантації в Україні можливо розбудувати за два роки. Зокрема, зараз в Україні триває пілотний проєкт з трансплантації, в якому задіяні 24 медичних заклади, також МОЗ проводить розрахунки тарифу здійснення операції з трансплантації легень.