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В Україні вперше відбулася трансплантація підшлункової залози

В Україні вперше відбулася трансплантація підшлункової залози
12:00 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

"У нас сьогодні вночі вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Взагалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки й третя операція, людині зробили пересадку нирки і підшлункової залози", - сказав очільник МОЗ Степанов.

Він зазначив, що питання трансплантації є пріоритетним для МОЗ. У міністерстві за два роки хочуть здобути трансплантаційну незалежність.

Степанов розповів, що кожного року трансплантації потребують близько 5 тис. осіб, кожного дня в Україні помирають приблизно 9 людей, які не дочекалися трансплантації.

Також під час брифінгу Степанов розвінчав міф про "чорних трансплантологів". За його словами, це неможливо, бо такі операції високотехнологічні, в них задіяна велика кількість людей.

"Такі операції можуть бути проведені виключно в високоспеціалізованих медичних закладах, високопрофесійними лікарями. Із задіянням великої кількості обладнання. Тому це міф", - додав очільник МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них 6 - пересадку кісткового мозку. За перше півріччя 2020 року проведено 14 операцій з органної трансплантації. За 2019 рік зроблено 21 операцію з трансплантації кісткового мозку.

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МОЗ, Трансплантация, Степанов, Приоритет.

Автор:

Телеграф
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