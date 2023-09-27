Валерий Дубиль: Сегодня каждый, кто не воюет, должен делать все для поддержки военных и медиков, потому что это гарантированно спасенные жизни

Об условиях, в которых работают врачи на передовой, влиянии волонтерского движения на устойчивость обороны Украины и политической ситуации в целом — в разговоре с народным депутатом Украины, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерием Дубилем.

- Валерий Александрович, спасибо, что нашли время на интервью. Полномасштабная война длится уже более полутора лет. Что за это время поразило вас больше и как оцениваете текущую ситуацию?

- Здравствуйте. В первую очередь спасибо за приглашение. Если говорить о том, что лично меня поразило больше всего за эти полтора года полномасштабной агрессии, отвечу коротко — жестокость россиян и несокрушимость украинцев. Нашими людьми я не перестаю восхищаться.

С первых дней Великой войны я и моя команда, команда "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко, находились в самых горячих точках рядом с людьми и должен сказать, что люди у нас — чрезвычайные. Тот уровень взаимной поддержки, тот уровень самоотверженности и жертвенности, смелости и отчаянности, который я видел – это нечто невероятное.

По большому счету именно самоорганизация людей на местах помогла нам пережить первые месяцы войны. Когда власть занималась исключительно военным делом, именно обычные люди выполняли функции власти на местах. Мы это видели своими глазами, когда в первые недели большой войны организовывали эвакуацию детей из "Охматдита", когда посещали Покровск, Харьков, Днепр, Николаев, Одессу и другие города, когда держали контакт с волонтерами, медиками, терробороной в разных областях страны.

Наверное, в этом и весь секрет успешности нашего сопротивления — плечо поддержки, которое народ вовремя подставил государству.

Если же говорить о текущей ситуации, то она, конечно, не проста. Я не хочу оценивать военную ситуацию — это должны делать ответственные лица, но в социально-экономической сфере и в медицине вопросов, которые нужно решать, предостаточно.

– Давайте более подробно остановимся на медицине. По вашим соцсетям видно, что вы регулярно посещаете больницы в разных уголках Украины. В каких условиях работают врачи, хватает ли, есть ли какие-то проблемные вопросы?

- Хотел бы немного уточнить — я действительно регулярно езжу по больницам, но не в разных уголках Украины, а в тех, которые занимаются нашими ранеными военными. Это прифронтовые больницы на Николаевщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Донетчине и Запорожской области, тыловые госпитали Киевской, Винницкой, Черниговской и т.д., куда доставляют на лечение наших воинов из больниц на передовой.

Сейчас эта система работает так — есть полевые госпитали и медики, которые оказывают первую помощь раненым прямо на поле боя, они эвакуируют солдат из передовой в ближайшие прифронтовые больницы, где их стабилизируют, оценивают состояние и отправляют уже глубже, подальше от линии столкновения, например в Днепр. Там врачи уже занимаются ранеными более обстоятельно, в более спокойных условиях. Проводят операции, наблюдают за динамикой основных показателей и, как только состояние пациента позволяет направляют его на дальнейшее лечение, оперативные вмешательства и реабилитацию уже в больнице в глубоком тылу в Киев, Винницу или другие города.

И интенсивность работы у полевых медиков и больниц, которые первыми принимают и сортируют раненых — чрезвычайно интенсивная, 24/7 и без выходных. И этот темп вообще не снижается.

Если говорить об обеспечении больниц всем необходимым, то давайте честно — у нас и до полномасштабной войны не было такого, чтобы врачам хватало всего, а сегодня и подавно.

– А в чем причина? Почему государство не обеспечивает все потребности?

- Здесь вопрос больше не в государстве, а в скорости использования попадающего в больницы. С первых дней войны нагрузка на медицинские учреждения выросла в разы — туда попадают и раненые с фронта, и пострадавшие от ракетных ударов мирные жители. Кроме того, работы врачам добавляет и хронический стресс, в котором живут украинцы, что провоцирует развитие инсультов, инфарктов и других болезней. А чем больше пациентов — тем быстрее изнашивается оборудование, и тем больше потребность в лекарствах и расходных материалах.

Добавьте сюда то, что украинские больницы, особенно на передовой, регулярно становятся мишенями для дронов и ракет, а значит, разрушаются не только здания, но и дорогостоящее оборудование.

Кроме того, многие частные клиники эвакуировались из опасных зон, поэтому единственным спасением для людей остались государственные и коммунальные учреждения, которые продолжают работать даже в трех километрах от линии фронта. Но дефицит современного медицинского оборудования там действительно есть.

К примеру, недавно во всей Донецкой области не было ни одного аппарата МРТ. Ни одного! А МРТ и КТ – это первое, что позволяет быстро узнать характер травмы или ранения. Сейчас МРТ в Донецкой области уже есть, но усилиями благотворителей и волонтеров — это было очень сложно, но мы это, все же, сделали.

- Я так понимаю, что такие вопросы решаются благодаря вашему сотрудничеству с благотворителями?

– Я действительно тесно сотрудничаю с несколькими мощными благотворительными фондами – мы вместе передаем на передовую критически важное медицинское оборудование. Кроме того, доставляем на передовую специальное оборудование для военных – это и дроны, и рации, и станции связи. Находим возможности для восстановления поврежденных зданий инфраструктурных и социальных объектов – передаем строительные материалы. Ну и, конечно, продуктовые наборы для людей — к сожалению, даже в нескольких километрах от фронта продолжают оставаться очень многие мирные жители.

Но основные усилия действительно направляем на помощь медучреждениям. Я люблю ездить в поездки вместе с другими волонтерами фонда. Я не очень публичный человек, поэтому спокойно могу носить на склад больницы коробки с медицинскими мониторами, стоять в толпе, выдавать продуктовые наборы и простым языком общаться с людьми, которые даже не догадываются, что перед ними народный депутат. Меня воспринимают как простого волонтера, и мне это нравится. Когда нет формальностей, то и общение более приятное, откровенное и продуктивное.

Но чтобы было что привезти и передать больницам и людям тоже приходится много работать и в этом процессе я принимаю также непосредственное участие, сплачиваю людей, общаюсь с партнерами Фонда, меценатами — активно участвую в том, чтобы процесс помощи больницам не останавливался ни на минуту.

Я считаю, что сегодня каждый, кто не воюет, должен делать все для поддержки фронта и медиков — это гарантированно спасенные жизни, а, как говорится, спасающий хотя бы одну жизнь спасает целый мир.

– Какие основные проблемы сегодня у больниц на передовой? Что говорят врачи?

- Знаете, что больше всего поражает? Врачи не жалуются ни на что. Они молчат, но их уставшие глаза скажут вам больше, чем какие-либо слова. Нужно понимать, я уже говорил раньше, что они работают в тяжелейших условиях! Круглосуточно и без выходных. Их больницы часто обстреливаются, они ежедневно спасают сотни, даже тысячи, человеческих жизней — и военных, и гражданских, при этом рискуя собственными жизнями. Но при этом они никогда ничего не просят сами, возможно только в экстренных случаях.

Поэтому сидеть и ждать, что тебе позвонит по телефону главный врач какой-то больницы и скажет — нам нужен гастроскоп — бесполезно. Нужно самому звонить и спрашивать, что вам привезти, что помочь, чего нет, чего мало, какие проблемы? Вот тогда дело начинает двигаться.

Только за последние два месяца мы с партнерами передали больницам на передовой аппарат МРТ и три аппарата КТ, УЗИ и рентген аппараты, аппараты, два остроскопа и более ста медицинских мониторов, аппараты для заживления ран, десятки высококлассных подогревателей крови, автомобили неотложной помощи, в одном из заведений полностью оборудовали кабинет гастроколоноскопии, доставили морозильное медицинское оборудование, более ста старлинков, сотни тонн расходных материалов, хирургические наборы и многое-многое. Это больницы в Курахово, Торецке, Славянске, Краматорске, Доброполье, Петропавловке, Павлограде, Днепре, Херсоне, Николаеве, Харькове, Богодухове и других населенных пунктах вблизи зоны боевых действий.

Это только то, что передали мы, вместе с нашими партнерами, а есть еще фонды, которые помогают врачам. То есть можете представить, какой на самом деле пласт потребностей украинских больниц сегодня.

- А есть вопросы, которые нуждаются и в законодательном урегулировании? Вы первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, поэтому вероятно работаете и в этой плоскости.

– Бесспорно! Вместе с коллегами по комитету мы постоянно прорабатываем пласт проблемных вопросов, которые есть в украинской медицине. Это вопрос и обеспечения и финансирования медучреждений, и повышения заработных плат гражданским медикам, работающим поблизости или непосредственно в зоне боевых действий, и внедрению телемедицины, и процессу прохождения военно-врачебных комиссий, и реабилитации раненых, и, конечно, вопросу нормального функционирования системы охраны здоровье в целом в стране, чтобы каждый украинец гарантированно имел доступ к медицинским услугам.

Несмотря на войну, критическую экономическую ситуацию в стране, здравоохранение остается в приоритете. Общие расходы Государственного бюджета на здравоохранение на следующий год увеличены по сравнению с 2023 годом на 24,4 миллиарда гривен. Это больше 200 миллиардов гривен. Медицинская система должна функционировать, люди должны получать все предусмотренные законами медицинские гарантии, это сейчас вопрос спасения жизней наших граждан — и гражданских, и военных.

А там, где государство не справляется, свое плечо должны подставить иностранные и украинские доноры, меценаты, благотворители. Только так мы сможем выстоять и победить, в том числе и на медицинском фронте.

- Насколько нам известно, вы являетесь заместителем председателя ВО "Батькивщина" и исполняющим обязанности председателя Киевской организации политической партии "Батькивщина". Какие задачи ставите перед собой на этом посту?

- Моя основная задача – сделать сильную киевскую команду, кое-что ее обновить, влить в нее свежую, креативную и энергичную кровь и не мешать ей работать. Это собственно подход, который, на мой взгляд, впоследствии масштабируется на работу партии по стране в целом.

С одной стороны, в нашей партии много очень опытных людей-политиков, Юлия Тимошенко, Иван Кириленко, я, Григорий Немыря, Сергей Власенко, Сергей Тарута, Андрей Кожемякин, Валентин Наливайченко, Александр Абдуллин, Вадим Ивченко и другие мои коллеги, с другой — в Украине очень много талантливых молодых людей, уже сегодня являются основой страны, имеющих инновационные взгляды, креативный подход к работе и, что главное, желание строить фундамент успешной страны. Они готовы к этому и мы должны дать им такую возможность, наполнив ее тем опытом и знаниями, которые мы имеем — опытные политики.

Поэтому сейчас мы находимся на стадии реновации партии в Киеве. Формируем видение, разрабатываем новые форматы работы и разрабатываем стратегию того, как наша команда может помочь в развитии Киева и улучшении качества жизни киевлян. "Батькивщина" на всех уровнях, и, в частности, в Киеве, исходит из принципа конструктивизма.

Сейчас точно не время для громких заявлений или политических разборок это не даст конструктиву. Напротив, мы сейчас стараемся максимально эффективно помогать местным властям в тех вопросах, где мы можем помочь.

Киев сегодня — это город, который приютил сотни тысяч жителей других городов, и они нуждаются в поддержке и решении целого пласта существующих проблем. Киев — это медицинский, волонтерский и военный хаб, и здесь тоже есть над чем работать. Киев — это качество жизни, качество передвижения. Это экономический центр. Киев, в конце концов, это столица, город, который должен задавать тренды и быть образцом других населенных пунктов Украины. И наша команда работает и делает все, чтобы Киев стал безупречным по абсолютно всем показателям. Но главное условие для этого — победить в войне.

– Знаем, что у вас юбилей – 50 лет. Приветствуем вас и желаем всего лучшего. А какое желание в свой день рождения загадали вы?

- Наверное, такое же, какое загадывают миллионы украинцев каждый день, — скорейшей победы Украины над врагом. Чтобы остановился этот геноцид украинцев, устроенный "соседями", чтобы перестали погибать наши лучшие сыновья и дочери — наша настоящая элита, цвет нации, наше будущее.

Очень хочется, чтобы семьи дождались своих героев, а все украинцы, которых война разбрасывала по миру, вернулись домой. Чтобы домой вернулись и Крым, Донецк, Луганск и другие города.

Мне очень запомнился разговор с одним молодым гражданским медиком одной из прифронтовых больниц, спасающий наших раненых военных. Когда я спросил его о мотивации оставаться здесь, под обстрелами, с постоянной опасностью и непрерывным потоком раненых, он ответил очень кратко: "Домой хочу, в Луганск".