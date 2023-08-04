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Попри постійні обстріли, Часів Яр стоїть міцним щитом: як живе місто поблизу Бахмута (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Автор
Часів Яр Новина оновлена 04 серпня 2023, 11:23
Часів Яр. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Як живе Часів Яр на лінії фронту — дивіться у фоторепортажі.

Місто Часів Яр в Донецькій області розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмута. Місто потерпає від бойових дій — ворог регулярно застосовує міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Попри постійні обстріли у місті досі залишаються близько тисячі жителів. Більша частина — це люди пенсійного віку, які виживають завдяки гуманітарній допомозі.

За даними місцевої влади, близько 50% усієї інфраструктури пошкоджено або повністю зруйновано російськими снарядами. У місті немає води, газу й подекуди світла.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у прифронтовому місті, яке постійно перебуває під обстрілами окупантів.

На вулицях — зруйновані обстрілами будинки, згорілі автівки, вирви від снарядів. Майже в усіх квартирах вибиті вікна, є пошкодження стін та дахів.

Часів Яр - зруйновані будівлі, серпень 2023
Майже у всіх будівлях вибиті шибки
Часів Яр - зруйновані будівлі, серпень 2023
Зруйновані будівлі
Часів Яр - спалені автівки, серпень 2023
На вулицях можна побачити спалені автівки
Часів Яр - зруйновані будівлі, серпень 2023
Всі багатоповерхівки посічені снарядами

Попри постійні заклики влади, жителі відмовляються евакуюватися. Виживають завдяки волонтерам, які організовують видачу гуманітарної допомоги та води.

Часів Яр - мешканці прийшли за водою, серпень 2023
Люди приходять по воду, яку привозять волонтери
Часів Яр - люди готують на саморобних пічках, серпень 2023
Мешканці готують їжу на саморобних пічках
Часів Яр - пункт незламності
У пункті незламності можна підзарядити телефони
Часів Яр
Все, що залишилося від пам'ятника

Звідси до Бахмута менше десяти кілометрів, навколо точаться запеклі бої. Окупанти повільно стирають місто з лиця землі. Від постійних "прильотів" регулярно гинуть мирні жителі. Але Часів Яр стоїть щитом, завдяки міцній обороні наших воїнів, і чекає на мирне життя.

Часів Яр - техніка ЗСУ
Наші захисники міцно стримують ворога
Часів Яр - ЗСУ
Завдяки ЗСУ Часів Яр стоїть надійним щитом
Часів Яр - ЗСУ
Часів Яр - ЗСУ
Часів Яр - ЗСУ
Україна - країна незламних людей!

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Часового Яру 9 травня загинув відомий французький журналіст Арман Солдін. А в липні 2022 року російські війська випустили ракети по місту, поціливши в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули 48 осіб, серед них одна дитина.

Теги:
#Донецька область #Бахмут #Часів Яр