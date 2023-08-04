Попри постійні обстріли, Часів Яр стоїть міцним щитом: як живе місто поблизу Бахмута (фоторепортаж)

Як живе Часів Яр на лінії фронту — дивіться у фоторепортажі.

Місто Часів Яр в Донецькій області розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмута. Місто потерпає від бойових дій — ворог регулярно застосовує міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Попри постійні обстріли у місті досі залишаються близько тисячі жителів. Більша частина — це люди пенсійного віку, які виживають завдяки гуманітарній допомозі.

За даними місцевої влади, близько 50% усієї інфраструктури пошкоджено або повністю зруйновано російськими снарядами. У місті немає води, газу й подекуди світла.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у прифронтовому місті, яке постійно перебуває під обстрілами окупантів.

На вулицях — зруйновані обстрілами будинки, згорілі автівки, вирви від снарядів. Майже в усіх квартирах вибиті вікна, є пошкодження стін та дахів.

Майже у всіх будівлях вибиті шибки

Зруйновані будівлі

На вулицях можна побачити спалені автівки

Всі багатоповерхівки посічені снарядами

Попри постійні заклики влади, жителі відмовляються евакуюватися. Виживають завдяки волонтерам, які організовують видачу гуманітарної допомоги та води.

Люди приходять по воду, яку привозять волонтери

Мешканці готують їжу на саморобних пічках

У пункті незламності можна підзарядити телефони

Все, що залишилося від пам'ятника

Звідси до Бахмута менше десяти кілометрів, навколо точаться запеклі бої. Окупанти повільно стирають місто з лиця землі. Від постійних "прильотів" регулярно гинуть мирні жителі. Але Часів Яр стоїть щитом, завдяки міцній обороні наших воїнів, і чекає на мирне життя.

Наші захисники міцно стримують ворога

Завдяки ЗСУ Часів Яр стоїть надійним щитом

Часів Яр - ЗСУ

Україна - країна незламних людей!

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Часового Яру 9 травня загинув відомий французький журналіст Арман Солдін. А в липні 2022 року російські війська випустили ракети по місту, поціливши в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули 48 осіб, серед них одна дитина.