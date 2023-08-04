Попри постійні обстріли, Часів Яр стоїть міцним щитом: як живе місто поблизу Бахмута (фоторепортаж)
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Як живе Часів Яр на лінії фронту — дивіться у фоторепортажі.
Місто Часів Яр в Донецькій області розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмута. Місто потерпає від бойових дій — ворог регулярно застосовує міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Попри постійні обстріли у місті досі залишаються близько тисячі жителів. Більша частина — це люди пенсійного віку, які виживають завдяки гуманітарній допомозі.
За даними місцевої влади, близько 50% усієї інфраструктури пошкоджено або повністю зруйновано російськими снарядами. У місті немає води, газу й подекуди світла.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у прифронтовому місті, яке постійно перебуває під обстрілами окупантів.
На вулицях — зруйновані обстрілами будинки, згорілі автівки, вирви від снарядів. Майже в усіх квартирах вибиті вікна, є пошкодження стін та дахів.
Попри постійні заклики влади, жителі відмовляються евакуюватися. Виживають завдяки волонтерам, які організовують видачу гуманітарної допомоги та води.
Звідси до Бахмута менше десяти кілометрів, навколо точаться запеклі бої. Окупанти повільно стирають місто з лиця землі. Від постійних "прильотів" регулярно гинуть мирні жителі. Але Часів Яр стоїть щитом, завдяки міцній обороні наших воїнів, і чекає на мирне життя.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Часового Яру 9 травня загинув відомий французький журналіст Арман Солдін. А в липні 2022 року російські війська випустили ракети по місту, поціливши в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули 48 осіб, серед них одна дитина.