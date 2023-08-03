"Міномети ворога сюди вже не добивають": голова військової адміністрації Часів Яру про ситуацію під Бахмутом

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Часів Ярі та розповів про людей, які не хочуть переїжджати. Як живе місто під щоденними обстрілами?

Часів Яр знаходиться в Бахмутському районі Донеччини, недалеко від Бахмута, де з початку серпня 2022 року тривають важкі бої.

Місто стримує наступ ворога на Бахмут, тому російські окупанти намагаються його захопити, обстрілюючи із застосуванням мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. До початку війни тут виготовляли вогнетривку цеглу, місто було відоме піщаними кар’єрами та блакитними озерами. Сьогодні Часів Яр став щитом, що стримує наступ ворога.

Попри щоденні обстріли деякі мешканці міста відмовляються покидати домівку. Натомість, голова військової адміністрації Часів Яру Сергій Чаус наполегливо закликає до евакуації.

"Ситуація стабільно важка. Росіяни атакують з трьох сторін, нема води та газу", — каже Сергій Чаус про обстріли міста. При цьому зазначає, що люди, які лишилися, виїжджають дуже повільно, здебільшого приймають відповідні рішення після близьких прильотів.

Нагадаємо, ввечері 9 липня 2022 року російські війська випустили ракети по місту Часів Яр, поціливши в житловий будинок. Загинули 48 осіб, серед них одна дитина. Частково зруйновано два п'ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких завалено два під'їзди. До рятувальних робіт залучили 67 співробітників ДСНС, а також два навантажувача й два автокрани від місцевої влади.

Для тих людей, які залишились у місті, діє пункт незламності, видають гуманітарну допомогу.