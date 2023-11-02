Сильні та непохитні: репортаж з позицій захисників Лиманського напрямку на Донбасі

Про цей напрямок мало говорять у ЗМІ — виправляємо ситуацію

Українці щодня багато чують про Авдіївку, Бахмут та інші найгарячіші точки, у зв’язку з чим буває вислизає з поля уваги те, що на інших частинах фронту теж точаться бої. І якщо здається, що на картах бойових дій нічого не змінюється, то це лише тому, що військові всіма силами тримають лінію оборони та не дають ворогові просунутися.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на позиціях бійців 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону Збройних сил України, який знаходиться на Лиманському напрямку.

Після початку вторгнення бійці цього батальйону били ворога на Київському напрямку, після чого почали служити у Луганській та Донецькій областях, також виконували бойові завдання неподалік Маріуполя до повної окупації міста. Нині вони дислокуються приблизно за 15 кілометрів від позицій ворога, проте також регулярно їздять і на позиції.

Примітно, що воїнам навіть у складних умовах вдається зберігати позитив та бойовий дух на всі 100%.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав детальніше про одного з бійців 108-го батальйону, який служить на Лиманському напрямку, — він був поранений, втратив руку, але відновився і повернувся воювати з протезом, адже справжнього героя не зупинити.