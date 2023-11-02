З протезом і знову на війну: історія бійця, який після поранення повернувся на фронт (відеорепортаж "Телеграфа")

Військовий знав, що точно має повернутись на війну

В Україні вже 617-й день триває повномасштабна війна з росією. Кожен з бійців, що боронять нашу землю, має свою унікальну історію. Пропонуємо вам ознайомитись з розповіддю одного з українських захисників.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поспілкувався з військовим 108-го батальйону Віталієм, який служить на Лиманському напрямку. Боєць отримав декілька поранень та втратив кінцівку, але все одно повернувся на фронт.

Він повідомив, що зараз його підрозділ знаходиться на відновленні та перебуває на другій лінії оборони. При цьому, як з іронією зазначає Віталій, для нього знаходження у цій зоні не означає бути "на війні".

Віталій отримав поранення, що призвело до ампутації кінцівки

Боєць також розповів про те, як отримав поранення, в результаті якого втратив кінцівку. За його словами, це трапилось 15 червня 2022 року, коли під час бою він намагався вразити ворожий танк.

Не дивлячись на це, після проходження тривалої реабілітації Віталій повернувся до свого підрозділу. А згодом навіть почав виходити на бойові позиції та брав участь у відбитті ворожого наступу. Під час цього бою він отримав контузію. Також він розповів, як йому вдавалось виконувати бойові завдання, маючи на лівій руці протез.

Фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про команду Protez Hub, до якої увійшли іноземні та вітчизняні експерти у галузі протезування. Вони допомагають українцям у питанні де, коли і яким чином можна отримати протезування.