Якщо Росія не розвалиться, наступна війна проти України буде більш кривавою — Юрій Гудименко

Військовий підкреслює, що чимало західних партнерів й досі чомусь сприймають рф не як імперію

Навіть повернення до кордонів 1991 року не буде остаточною перемогою України. Адже вціліла російська імперія наступного разу розпочне повномасштабний наступ не з ракетних ударів по українських містах, а з ядерного удару.

Про це в ефірі 5 каналу розповів військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ Юрій Гудименко.

"Наші західні партнери потрапили в дуже цікаву логічну пастку. Для них Росія чомусь сприймається не як імперія, а як велика держава, де багато національностей. Однією з важливих наших задач є розказати світу, що Росія є імперією, що вона захоплювала свої теперішні території незаконно, що там відбуваються утиски за національною ознакою. Якщо є можливість бити ворога не тільки на фронті, а й зсередини, то цим потрібно скористатися. Можливо, на якийсь час це пришвидшить розпад Росії та, відповідно, закінчення війни", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, багато західних політиків також не розуміють: якщо закінчаться бойові дії, але Росія збереже цілісність, то це означатиме що до наступної, більш кривавої війни залишатимуться лічені роки, і вона буде більш масштабною.

"На думку росіян, це буде проста логіка: спробували "гуманно", ракетами — не спрацювало, треба "ядерку". Ми ж маємо справу з нелюдами, а не раціональними людьми. Відповідно, ми маємо доносити світу, що там є поневолені народи. Ми маємо з ними співпрацювати та залучати їх до нашої армії, воювати на нашому боці. Я б дуже хотів, що в наших Збройних силах чи спецслужбах були не просто батальйони з географічною назвою, а за національностями. Вони частково є, але було б набагато правильніше сформувати окремі батальйони з якутів, бурятів та інших. Це покращить нашу ситуацію на фронті та водночас покаже цілому світу, що народи РФ готові боротися за свою незалежність", — підкреслив Юрій Гудименко.