У Житомирі побили працівника ТЦК: що відомо та відео моменту

Співробітник ТЦК заявив, що виконував службове завдання біля одного з магазинів

У Житомирі невідомий напав на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і побив його. Інцидент трапився вдень на вулиці біля магазину.

Про це у четвер, 9 листопада, повідомило Суспільне із посиланням на речницю ГУНП в області Вікторія Дубовик. Вона розповіла, що відповідна заява від військового до поліції надійшла напередодні увечері.

Зазначається, що працівник ТЦК звернувся із письмовою заявою про те, що його побив невідомий під час виконання ним службового завдання. Однак причина конфлікту не зазначається.

"Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", — сказала Вікторія Дубовик.

Правоохоронці за фактом нападу відрили кримінальне провадження попередньо за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України).

Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Також речниця ГУНП розповіла, що особу нападника встановили. Наразі чоловіка розшукують, оскільки, за попередніми даними, він виїхав за межі Житомира.

Відео з моментом побиття співробітника ТЦК також публікує місцеве видання 20 хвилин. На відео видно, що військовий був на місці не один, а принаймні з трьома колегами. Вони відігнали нападника, але навіть не спробували його затримати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові співробітники ТЦК силоміць затягли чоловіка на "медкомісію". Відповідне відео з'явилося у мережі.